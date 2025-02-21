Формула-1: предлагаем вашему вниманию фотографии невероятных болидов Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона сезона 2025 года

Во вторник, 18 февраля, Ferrari официально представила свои совершенно новые болиды сезона 2025 года во время гонок Формулы-1 75 Live в Лондоне. Scuderia представляет SF-25 как полностью переработанный автомобиль, намереваясь извлечь максимальную выгоду из его высоких показателей в сезоне 2024 года. Вспомним этот вечер с участием пилота из Монако Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона!

Какая красота! От дизайна до характеристик SF-25 представляет собой существенный шаг вперед по сравнению с предыдущей версией, которая использовалась только в качестве основы. «Болид разработан с целью максимального раскрытия его потенциала развития в сезоне, в котором благодаря длительной стабильности правил, которые действуют последний год, мы можем ожидать, что группа болидов будет чрезвычайно однородной, а разница во времени прохождения круга будет определяться тысячными долями секунды», объясняют инженеры Ferrari.

Pеклама

Самой большой новинкой стало изменение передней подвески: вместо традиционной «толкающей» системы была применена система «тянущей» штанги, вдохновленная решениями McLaren и Red Bull. Это изменение направлено на улучшение аэродинамики и управления потоками воздуха вокруг шасси с целью оптимизации характеристик, особенно на скоростных виражах.

Значительные изменения коснулись и шасси, включая более широкую колесную базу и изменение положения боковых понтонов для улучшения воздушного потока. Эти модификации помогут снизить турбулентность и повысить устойчивость на высоких скоростях. «Цель – в том, чтобы улучшить аэродинамические характеристики, одновременно максимально используя потенциал развития с учетом стабильных правил в этом сезоне», пояснил Лоик Серра, технический директор Ferrari.

Адреналин на максимум: Ралли Монте-Карло, «Формула-E», Гран-при и другие главные автогонки Монако 2025 года

Эффектный дебют с новым дуэтом пилотов

Разумеется, на официальной презентации SF-25 присутствовали пилоты Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, а также директор Ferrari Фредерик Вассер. Хэмилтон, который начинает сотрудничество с итальянской командой после 12 лет работы с Mercedes, выразил своё удовлетворение: «Мои первые несколько недель были совершенно невероятными, я своими глазами видел страсть и преданность делу всей команды. Презентация моего первого болида от Scuderia Ferrari HP действительно волнительна. Я как никогда не был так горд, что пускаюсь вместе с ними в это путешествие. Я с нетерпением жду возможности выйти на трассу вместе с Шарлем, подбадривать друг друга и делать всё возможное, чтобы привести команду к победе».

Что касается Шарля Леклера, то он показал себя более мотивированным, чем когда-либо, на победу во всех гонках: «Я очень рад запуску SF-25. Каждый год мы стремимся к совершенствованию, и вся команда работает не покладая рук на протяжении нескольких месяцев. В прошлом сезоне мы боролись до конца и почти завоевали титул. В этом году наша цель ясна: мы хотим выиграть Чемпионат конструкторов, а моя личная цель – завоевать титул чемпиона мира среди пилотов».

В 2025 году Гран-при Монако сменит название!

Сезон обещает быть исключительным

Как отметил Леклер, Ferrari подходит к сезону 2025 года с чёткой целью: выиграть титулы конструкторов и пилотов. «В прошлом сезоне мы боролись за титул конструкторов до последнего виража, и теперь мы полны решимости извлечь из этого выгоду, строя на этом прочном фундаменте цель выиграть оба титула. У нас новый состав пилотов: к Шарлю подключился Льюис, и мы чувствуем, что готовы как команда сделать дополнительный шаг, чтобы стать лучшими», заявил г-н Вассер.

Директор также подчеркнул важность поддержки болельщиков, которая является источником мотивации для команды: «Мы осознаем, какие испытания нас ждут, но мы готовы отдать все силы, чтобы соревноваться на самом высоком уровне, зная, что мы также можем рассчитывать на поддержку и энтузиазм наших болельщиков, которые всегда вдохновляют нас. Теперь пришло время сосредоточиться на текущей работе и позволить трассе говорить самой за себя. С нетерпением жду начала этого сезона».

Посетив во вторник вечером грандиозную церемонию открытия сезона Формулы-1 2025 года, команда вернулась в Италию, чтобы подготовиться к первому выступлению SF-25. Шарлю Леклеру выпала честь выгнать болид из гаража рано утром в среду под пристальными взглядами Хэмилтона, Вассера и многих тифози, которые приехали специально по этому случаю.

Scuderia Ferrari начнёт сезон предсезонными тестовыми заездами на Международном автодроме Бахрейна с 26 по 28 февраля, а затем официально стартует на Гран-при Австралии с 14 по 16 марта. Что касается монегасков, то им придется ждать первых тестовых заездов до четверга 22 мая и Гран-при Монако в воскресенье 25 мая!

Программа чемпионата мира 2025 года

Полное расписание чемпионата мира Формулы-1 2025 года:

1 – Гран-при Австралии (Мельбурн): 16 марта

2 – Гран-при Китая (Шанхай): 23 марта

3 – Гран-при Японии (Судзука): 6 апреля

4 – Гран-при Бахрейна (Сахир): 13 апреля

5 – Гран-при Саудовской Аравии (Джедда): 20 апреля

6 – Гран-при Майами (Майами): 4 мая

7 – Гран-при Эмилия-Романья (Имола): 18 мая

8 – Гран-при Монако (Монте-Карло): 25 мая

9 – Гран-при Испании (Барселона): 1 июня

10 – Гран-при Канады (Монреаль): 15 июня

11 – Гран-при Австрии (Шпильберг): 29 июня

12 – Гран-при Англии (Сильверстоун): 6 июля

13 – Гран-при Бельгии (Спа-Франкоршам): 27 июля

14 – Гран-при Венгрии (Будапешт): 3 августа

15 – Гран-при Нидерландов (Зандворт): 31 августа

16 – Гран-при Италии (Монца): 7 сентября

17 – Гран-при Азербайджана (Баку): 21 сентября

18 – Гран-при Сингапура (Марина Бей): 5 октября

19 – Гран-при США (Остин): 19 октября

20 – Гран-при Мексики (Мехико): 26 октября

21 – Гран-при Бразилии (Сан-Паулу): 9 ноября

22 – Гран-при Лас-Вегаса (Лас-Вегас): 22 ноября

23 – Гран-при Катара (Лосаль): 30 ноября

24 – Гран-при Аду-Даби (Яс Марина): 7 декабря

Два обязательных пит-стопа на Гран-при Монако: Шарль Лёклер уверен, что «это придаст остроты финалу!»