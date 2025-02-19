Два обязательных пит-стопа на Гран-при Монако: Шарль Лёклер уверен, что «это придаст остроты финалу!»

Во время официального мероприятия в O2 Arena Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о планах ввести два обязательных пит-стопа во время Гран-при Монако.

Гонка в Княжестве давно известна тем, что ее исход чаще решается в субботней квалификации, а не во время заезда в воскресенье. Чтобы повысить зрелищность, FIA рассматривает возможность изменения регламента. Сейчас гонщики обязаны делать минимум одну остановку и использовать два типа шин.

Pеклама

Из-за широких болидов и узкой трассы в Монако обгоны становятся все сложнее. Новый регламент усилит роль стратегии и приведет к настоящей тактической борьбе между командами. Кроме того, с 2026 года ширина машин уменьшится на 10 сантиметров, что должно облегчить обгоны.

Согласно новому регламенту 2026 года, одноместные болиды станут ýже, что должно упростить обгоны. © Monaco Tribune / Анаис Риу

Во вторник, 18 февраля, Шарль Лёклер, приехавший в Лондон вместе со своим новым напарником по Ferrari Льюисом Хэмилтоном, дал интервью Sky Sports. Он отметил, что субботняя квалификация в Монако всегда проходит на высшем уровне, но в воскресенье гонке не хватает зрелищности: «Суббота невероятная, но в воскресенье хотелось бы больше драйва. Надеюсь, новые правила это изменят».

В 2025 году Гран-при Монако сменит название!

Исключительная презентация сезона 2025 года

FIA проделала масштабную работу для подготовки нового сезона! Вчера вечером на легендарной лондонской арене O2 перед 18 000 зрителей состоялась торжественная презентация, на которой 20 гонщиков из десяти команд представили свои новейшие болиды, созданные специально для сезона 2025 года.

В ожидании начала церемонии Шарля Лёклера и Льюиса Хэмилтона застали за игрой в шахматы © «Формула-1»

Каждая команда провела индивидуальную презентацию, подробно рассказывая о концепции дизайна и цветовой гамме своих автомобилей. Особое внимание привлекла ливрея Scuderia Ferrari, выполненная в глубоком темно-красном оттенке, подчеркивающем наследие команды. В свою очередь, Alpine удивила публику неожиданным сочетанием розового и голубого цветов, сделав весьма необычный выбор для предстоящего сезона.

В этом году Ferrari немного затемнила свой фирменный красный цвет. © Scuderia Ferrari HP

Mercedes вернулся к своему культовому серебристому цвету, а Red Bull решил не менять дизайн и сохранить прошлогоднюю ливрею. Одним из главных цветов нового сезона стал белый, и команда Racing Bulls Visa Cash App сделала на него ставку, представив эффектный болид, который сразу привлек внимание. За руль этой машины сядет французский новичок Исак Аджар, для которого этот сезон станет первым в «Формуле-1». Молодой пилот настроен показать себя и оправдать доверие команды.