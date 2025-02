Deux pit stops obligatoires au Grand Prix de Monaco : Charles Leclerc l’assure, « ça va pimenter le dimanche ! »

En marge de la présentation de la saison de Formule 1 2025 à l’O2 Arena de Londres, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a indiqué dans un communiqué vouloir augmenter le nombre d’arrêts obligatoires pendant le Grand Prix de Monaco.

Réputé pour se jouer plutôt lors des qualifications le samedi que pendant la course le dimanche, la FIA étudie la possibilité de changer le règlement du Grand Prix de Monaco pour rendre le dimanche plus attractif. Le règlement actuel impose aux pilotes de réaliser au moins un arrêt par course, les contraignant ainsi à utiliser deux types de pneus différents.

La largeur des voitures mélangée à l’étroitesse du circuit de Monaco, rend les dépassements pour les pilotes de plus en plus difficiles en course. Cette nouvelle règlementation serait une manière de prioriser la stratégie à la course et devrait être la source d’un véritable combat tactique entre les écuries. À partir de 2026, en revanche, les monoplaces mesureront 10 cm de moins en largeur, ce qui devrait faciliter les dépassements.

Avec une nouvelle règlementation en 2026, les monoplaces seront moins larges ce qui devrait favoriser les dépassements

© Monaco Tribune / Anaïs Riu

Présent ce mardi 18 février à Londres aux côtés de son nouveau coéquipier chez Ferrari Lewis Hamilton, Charles Leclerc a été interrogé au micro de Sky Sports sur cette nouvelle règlementation : « À Monaco, l’excitation du dimanche est peut-être un peu moins fortee que ce l’on attend… Le samedi est exceptionnel mais le dimanche aurait besoin d’un peu plus de piment et j’espère que ça va être le cas ».

Une présentation exceptionnelle pour la saison 2025

La FIA a vu les choses en grand pour annoncer cette nouvelle saison ! Les 20 pilotes des dix écuries étaient présents hier soir à l’O2 Arena de Londres devant 18 000 personnes pour dévoiler leurs toutes nouvelles monoplaces pour la saison 2025.

En attendant le lancement de la cérémonie, Charles Leclerc et Lewis Hamilton se sont fait prendre en pleine partie d’échecs

© Formula 1

L’événement a été rythmé par des présentations individuelles de chaque équipe, mettant en avant les designs et les couleurs des voitures pour la saison à venir. La livrée de la Scuderia Ferrari est plutôt rouge foncée, tandis qu’Alpine a fait un étrange choix de rose et de bleu.

Le rouge des Ferrari sera cette année un peu plus foncé

© Scuderia Ferrari HP

De son côté Mercedes est revenu à sa célèbre couleur argentée et Red Bull a conservé son design de l’année précédente. Avec le blanc comme couleur dominante, la Racing Bulls Visa Cash App a fait forte impression, elle sera pilotée par un rookie français, Isack Hadjar.