ФК «Монако» возобновляет продажу льготных абонементов!

В программе абонементов на сезон 2025–2026 – минимум 21 матч, включая четыре европейских матча против крупнейших команд © ФК «Монако»

После исторического сезона, отмеченного возвращением в Лигу Чемпионов и рекордной посещаемостью, княжеский клуб представил свою полную программу на сезон 2025–2026. В ней – Лига 1, Лига Чемпионов и Кубок Франции – всё доступно от 20 евро в месяц.

В сезон своего столетия ФК «Монако» отметился успехами. В этот понедельник, 2 июня, княжеский клуб официально запустил кампанию по продаже абонементов на сезон 2025-2026, сделав предложение, которое должно понравиться как самым требовательным болельщикам, так и новичкам.

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Историческое возвращение в Лигу Чемпионов

Впервые с 2018 года ФК «Монако» два года подряд принимал участие в самом престижном европейском турнире. Квалификация, полученная благодаря третьему месту в Лиге 1, открывает «красно-белым» новые горизонты.

Этот успех – часть исключительной позитивной динамики в сезоне, отмеченном празднованием столетия и впечатляющим ростом посещаемости стадиона «Луи-II» на 20%.

© ФК «Монако»

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Комплексное предложение по привлекательной цене

Столкнувшись с этим растущим энтузиазмом, клуб возобновляет свою агрессивную ценовую стратегию. Абонемент на сезон 2025-2026 предлагает полный пакет, включающий Лигу 1, Лигу Чемпионов и Кубок Франции, по льготным ценам, от 20 евро в месяц на трибунах Pesages.

Это исключительное предложение позволяет посетить минимум 21 матч на стадионе «Луи-II», включая четыре европейских матча против сильнейших команд. Простой расчет, который делает футбол высшего уровня доступным как можно большему количеству людей.

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Рассрочка платежей и эксклюзивные преимущества

Как и в прошлом году, который привлёк много новых абонентов, ФК «Монако» делает акцент на простоту оплаты. Оплата в десять беспроцентных платежей возможна для любого абонемента, оформленного до 31 июля, что позволяет распределить расходы на несколько месяцев.

Помимо простого доступа к матчам, абонемент дает доступ к многочисленным привилегиям: льготным тарифам, скидкам в официальном магазине и приятной новой функции – возможности одалживать свой абонемент в электронном виде кому-то из той же категории.

Гарантии не забыты: сохранение одного и того же места для всех соревнований, включённых в абонемент, при условии, что вы его оформите до 31 июля.

Как подписаться?

Повторная подписка уже открыта в билетных кассах онлайн до 31 июля. Новым абонентам придется подождать до 10 июня, чтобы воспользоваться этим уникальным предложением.

Воспользуйтесь возможностью в полной мере насладиться сезоном, который обещает быть насыщенным эмоциями на стадионе «Луи-II»!

© ФК «Монако»

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