ФК «Монако» возобновляет продажу льготных абонементов!
После исторического сезона, отмеченного возвращением в Лигу Чемпионов и рекордной посещаемостью, княжеский клуб представил свою полную программу на сезон 2025–2026. В ней – Лига 1, Лига Чемпионов и Кубок Франции – всё доступно от 20 евро в месяц.
В сезон своего столетия ФК «Монако» отметился успехами. В этот понедельник, 2 июня, княжеский клуб официально запустил кампанию по продаже абонементов на сезон 2025-2026, сделав предложение, которое должно понравиться как самым требовательным болельщикам, так и новичкам.
Историческое возвращение в Лигу Чемпионов
Впервые с 2018 года ФК «Монако» два года подряд принимал участие в самом престижном европейском турнире. Квалификация, полученная благодаря третьему месту в Лиге 1, открывает «красно-белым» новые горизонты.
Этот успех – часть исключительной позитивной динамики в сезоне, отмеченном празднованием столетия и впечатляющим ростом посещаемости стадиона «Луи-II» на 20%.
Комплексное предложение по привлекательной цене
Столкнувшись с этим растущим энтузиазмом, клуб возобновляет свою агрессивную ценовую стратегию. Абонемент на сезон 2025-2026 предлагает полный пакет, включающий Лигу 1, Лигу Чемпионов и Кубок Франции, по льготным ценам, от 20 евро в месяц на трибунах Pesages.
Это исключительное предложение позволяет посетить минимум 21 матч на стадионе «Луи-II», включая четыре европейских матча против сильнейших команд. Простой расчет, который делает футбол высшего уровня доступным как можно большему количеству людей.
Рассрочка платежей и эксклюзивные преимущества
Как и в прошлом году, который привлёк много новых абонентов, ФК «Монако» делает акцент на простоту оплаты. Оплата в десять беспроцентных платежей возможна для любого абонемента, оформленного до 31 июля, что позволяет распределить расходы на несколько месяцев.
Помимо простого доступа к матчам, абонемент дает доступ к многочисленным привилегиям: льготным тарифам, скидкам в официальном магазине и приятной новой функции – возможности одалживать свой абонемент в электронном виде кому-то из той же категории.
Гарантии не забыты: сохранение одного и того же места для всех соревнований, включённых в абонемент, при условии, что вы его оформите до 31 июля.
Как подписаться?
Повторная подписка уже открыта в билетных кассах онлайн до 31 июля. Новым абонентам придется подождать до 10 июня, чтобы воспользоваться этим уникальным предложением.
Воспользуйтесь возможностью в полной мере насладиться сезоном, который обещает быть насыщенным эмоциями на стадионе «Луи-II»!