Лига 1: «Монако» берёт верх над «Лионом», обеспечивает себе место на пьедестале и напрямую выходит в Лигу Чемпионов!

Монегаски обеспечили себе место на пьедестале, а также в Лиге Чемпионов в следующем сезоне благодаря уверенной победе над «Лионом» (2:0). Минамино и Закария блистали на этом праздничном вечере на стадионе «Луи-II».

В праздничной и теплой атмосфере последнего домашнего матча сезона в субботу вечером «Монако» достойно выступил против сильного соперника. Благодаря голам Такуми Минамино и Дениса Закарии «красно-белые» обеспечили себе место на пьедестале и тем самым прямую путевку в следующую Лигу чемпионов.

Присутствующие на игре Князь Альбер II и президент клуба Дмитрий Рыболовлев были счастливы. А накануне этого важного матча президент Рыболовлев присутствовал на тренировке ФК «Монако» в Ля Тюрби. И этот визит принес плоды, так же как и его приезд в Центр спортивных достижений перед победой в Сент-Этьене 3 мая (3:1).

Присутствующие на игре Князь Альбер II и президент Дмитрий Рыболовлев празднуют победу © ФК «Монако»

L’ @AS_Monaco se prépare à jouer sa dernière rencontre de la saison à domicile, et pas des moindres, face à l’ @OL ! C’est parti au Stade Louis-II ! #ASMOL pic.twitter.com/owAEbDEx33— Monaco Tribune (@MonacoTribune) May 10, 2025

Ровный, но безголевой первый период

Матч начался в умеренном темпе с первой угрозой от Мики Бирета, который после блестящего прорыва не смог справиться с мячом в штрафной «Лиона» (3’). Датский нападающий, признанный Клубом болельщиков «Монако» лучшим игроком второй половины сезона, продолжил демонстрировать свою находчивость, прессингуя Лукаса Перри (7’).

«Лион» отреагировал в лице Малика Фофаны и Таннера Тессманна, которые создали ситуацию «двое на одного», но американец прождал слишком долго (11’). Александр Ляказетт, выведенный на оперативный простор Тьягу Альмадой, столкнулся с вездесущим Филиппом Кёном (12’).

Затем матч оживил Такуми Минамино, воспользовавшись точнейшей передачей Дениса Закария, но его попытку остановил Перри (19’). Затем японец попытал счастья, получив передачу от Джордана Тезе, но мяч задел штангу ворот «Лиона» (26’), а затем он подал на Бирета, чей удар отразил Николас Тальяфико (27’).

«Монако» просыпается после перерыва

После перерыва интенсивность матча возросла. Лукас Перри отразил атаку Бреля Эмболо (51’), а затем Магнес Аклиуш исполнил серию обводок в штрафной (53’). Несколько минут спустя, после дальнего удара Тессманна с острого угла, Кён оказался, как всегда, на месте (57’).

Исход матча наметился на 62-й минуте. После потери мяча Неманьей Матичем во время штрафного удара «Лиона» «Монако» бросился в молниеносную контратаку. Аклиуш, признанный болельщиками лучшим игроком сезона, подарил ювелирный ассист Минамино, который, разобравшись с обороной гостей, нанёс снайперский удар, не оставив Перри ни малейшего шанса (1:0).

Après plusieurs occasions manquées, Takumi Minamino parvient à ouvrir le score pour l’ @AS_Monaco !! 1-0, 62e 🇲🇨#ASMOL pic.twitter.com/PhfOIBLdgq — Monaco Tribune (@MonacoTribune) May 10, 2025

Спустя шесть минут подопечные Ади Хюттера удвоили преимущество. После штрафного удара, исполненного Ламином Камара, Денис Закария, выпрыгнув выше всех, головой переправил мяч в сетку (2:0, 68’).

La joie des Rouge et Blanc après l’enchaînement des deux buts, Denis Zakaria remet une couche pour l’@AS_Monaco ! 2-0, 68e 🇲🇨 pic.twitter.com/GlRjPeW4Qy — Monaco Tribune (@MonacoTribune) May 10, 2025

«Лион» попытался отреагировать в лице Тессмана, но его дальний удар снова отразил непробиваемый Кён (72’). Монегаски продолжили наступление: Синго нанёс удар головой, но мяч прошёл рядом со штангой (81’), а штрафной удар Кайо Энрике пришёлся выше створа ворот Перри (92’). Наконец, финальный классный манёвр Аклиуша, с которым не справился Вандерсон, завершил этот матч под полным доминированием монегасков (96’).

Qualifiés en Ligue des champions !!! L’@AS_Monaco s’offre l’@OL 2-0 pour son avant-dernier match de la saison et dernier au Stade Louis-II !! 🇲🇨#ASMOL pic.twitter.com/hRDCTbd37Q— Monaco Tribune (@MonacoTribune) May 10, 2025

Благодаря этой победе «Монако» набирает 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Для «Лиона» это был кошмарный вечер, поскольку он оказался на седьмом месте, вне зоны европейских кубков и в трех очках от четвертого места, дающего квалификацию в Лигу Чемпионов.

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Ади Хюттер: «Очень горжусь своими игроками после этой квалификации»

Эта квалификация, несомненно, вызывает гордость у Ади Хюттера, который ответил на вопросы журналистов в ходе послематчевой пресс-конференции. «В раздевалке игроки дали волю своим эмоциям. Я думаю, что мы заслужили эту путёвку в Лигу Чемпионов. Я испытываю огромную гордость за своих игроков, за свой штаб и отдел спортивных достижений, которые работают вместе со мной на повседневной основе, и это, если говорить откровенно, не самая простая работа. В ходе последних 10 игр сезона, как и годом ранее, мы уступили всего один раз, отдав три очка «Бресту» в гостях».

Ламин Камара заявил: «Когда встречаешься с такими сильными командами, как «Барселона», «Арсенал» или «Интер», возникает желание ещё раз сыграть в этих важных матчах. Теперь мы прошли квалификацию и постараемся играть ещё лучше, чем в этом сезоне».

«Тренер мотивировал нас, он сказал, что это важный матч и что мы должны его выиграть, потому что не знаем, как сложатся дела у других. У нас была хорошая динамика, ведь в 2025 году мы ещё ни разу не проиграли дома!»

Праздничный вечер на стадионе «Луи-II»

Эта победа имела особое символическое значение на стадионе «Луи-II», который праздновал свой последний домашний матч в сезоне. Фанаты «Монако» из почти пятнадцати отделений Клуба болельщиков «Монако» со всей Европы стали свидетелями великолепного триумфа своих кумиров на арене, где в тот вечер был аншлаг.

Cocktail annuel de nos antennes ! Merci @AS_Monaco pic.twitter.com/hBbC56k8AV — Club des Supporters de Monaco (@CSMonaco) May 10, 2025

Перед матчем более 200 членов клубов болельщиков были приглашены на коктейль на краю поля, где они вручили свои призы Манесу Аклиушу (лучшему игроку сезона) и Мике Бирету (лучшему игроку второй половины сезона). Это – заслуженная награда для обоих: первый записал в свой актив 7 голов и 11 результативных передач во всех соревнованиях, а второй – 13 голов в Лиге 1.

Maghnes Akliouche et Mika Biereth récompensés 🏆



Le @CSMonaco leur a respectivement remis les trophées du meilleur joueur de la saison et du meilleur joueur de la deuxième partie de saison 👏 pic.twitter.com/tNgbB7eMg2 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 10, 2025

Продолжая тему наград, следует отметить, что эта победа пришлась на канун вручения трофеев Национального союза профессиональных футболистов (UNFP), на которые были номинированы три монегаска: Ади Хюттер (лучший тренер), Элиэсс Бен Сегир (лучший молодой игрок) и Манес Аклиуш (приз Жюста Фонтена за лучший гол сезона).

Наконец, болельщики встретились с Жан-Люком Эттори, который сыграл в наибольшем количестве матчей в истории клуба (755). Легендарный футболист присутствовал на автограф-сессии на площадке перед стадионом с 19:30, в то время как мероприятия Kids Tour были в самом разгаре с 18:30.

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