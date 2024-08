L’AS Monaco s’impose face au Barça et s’offre le Trophée Joan Gamper

Une victoire de prestige pour les Rouge et Blanc © AS Monaco

L’AS Monaco a impressionné en battant avec la manière le FC Barcelone (0-3) lors de la 59ème édition du Trophée Joan Gamper, sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev, accompagné des deux Vice-présidents Ekaterina Sartori Rybolovleva et Juan Sartori.

Le match

Adi Hütter a aligné une équipe solide pour cet incroyable match au Stade Olympique Lluis Companys de Montjuic, avec notamment Eliesse Ben Seghir, nouveau médaillé de bronze olympique pour le Maroc.

C’est pourtant l’équipe de Hansi Flick qui a démarré fort. Pau Victor et Inigo Martinez ont été les premiers à tirer, tandis que l’ASM prenait doucement ses marques sur le terrain.

Denis Zakaria a tenté le premier espoir monégasque du match à la 24ème minute, sans succès.

Les deux équipes se sont ensuite échangées quelques occasions avant la mi-temps, avec notamment des tentatives d’Alejandro Balde, Breel Embolo, Folarin Balogun et Raphinha, dont le but a été annulé pour hors-jeu, tous ont essayé de propulser leurs équipes vers la victoire.

Désireux de démarrer fort après la mi-temps, l’ASM a été récompensé de son approche, puisque sa nouvelle recrue Lamine Camara a ouvert le score cinq minutes après le retour des vestiaires, grâce à un pressing intense suivi d’une finition parfaite.

Non contents de cela, les hommes d’Adi Hütter ont rapidement mis un deuxième but lorsque Embolo a intelligemment trompé Marc-André ter Stegen à la suite d’un travail magistral de Takumi Minamino.

Malgré quelques opportunités barcelonaises, l’ASM a définitivement scellé le match grâce à Christian Mawissa, qui a marqué un but de toute beauté pour son premier match avec les Rouge et Blanc.

La réaction d’Adi Hütter

« C’était une belle soirée ! Je suis heureux et satisfait car personne ne s’attendait à ce que nous remportions ce match 3-0. D’autant qu’au début nous avons des difficultés à rentrer dans la partie, en commettant quelques petites erreurs techniques. Mais ensuite nous avons été de mieux en mieux, et ce succès 3-0 est un résultat fantastique pour nous. Désormais nous allons débuter le championnat contre Saint-Etienne, et je m’attends à un match très difficile », a expliqué le tacticien autrichien.

« En deuxième mi-temps nous étions en bloc médian, car vous ne pouvez pas presser cette équipe de Barcelone pendant 90 minutes. L’équipe a bien répondu, et même si nous devons encore travailler sur certains détails, nous avons montré beaucoup de courage. Nous avions à cœur de démontrer que nous sommes une bonne équipe. Félicitations à mes joueurs, car cette victoire va leur apporter beaucoup de confiance. »

« Je ne veux pas m’emballer avec le match de ce soir. Nous devons encore intégrer nos nouveaux joueurs, et puis il manque encore des joueurs importants comme Aleksandr Golovin et Krépin Diatta. Nous devons aussi enregistrer les retours de Maghnes Akliouche, Soungoutou Magassa et Chrislain Matsima, qui viennent de disputer les Jeux. »

Le Président du Barça, Joan Laporta, le Président de l'AS Monaco Dmitri Rybolovlev, accompagné d'Ekaterina Sartori Rybolovleva, et Denis Zakaria avec le Trophée Joan Gamper

Le Président de l'AS Monaco Dmitri Rybolovlev, les deux vice-présidents Ekaterina Sartori Rybolovleva et Juan Sartori et le Président du Barça, Joan Laporta

Premier match de Ligue 1 en perspective

Après cette victoire, qui met en confiance, face au FC Barcelone, qui n’avait pas perdu cette compétition depuis 2012, toute l’attention se porte maintenant sur le premier match de Ligue 1 face à Saint-Etienne, où les Monégasques chercheront à démarrer avec brio leur championnat.