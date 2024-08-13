Монегаски одолели «Барсу» и завоевали кубок Жоана Гампера

ФК «Монако» впечатляюще расправился с «Барселоной» (3:0) на 59-м Кубке Жоана Гампера на глазах у президента Дмитрия Рыболовлева и двух вице-президентов – Екатерины Сартори Рыболовлевой и Хуана Сартори.

Матч

На этот невероятный матч на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Монтжуик Ади Хюттер выставил крепкую команду, в частности, с Элиэссом Бен-Сегиром, новоиспечённым бронзовым призером Олимпийских игр в составе сборной Марокко.

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ФК «Монако»

А ведь команда Ханси Флика так хорошо начала! Пока Пау Виктор и Иньиго Мартинес отрабатывали свои первые удары, «Монако» спокойно обживался на поле.

На 24-й минуте Дени Закариа первым попытал удачу, но безрезультатно.

Перед перерывом обе команды создали несколько острых моментов, в частности отличились Алехандро Бальде, Брель Эмболо, Фоларин Балоган и Рафинья, гол которого не был засчитан из-за положения вне игры. Все старались вырваться вперед.

После перерыва красно-белые взвинтили темп и этот шаг сразу же увенчался успехом: Ламин Камара, новичок в команде, открыл счёт уже на 50-й минуте, благодаря интенсивному прессингу и безупречной реализации.

Едва успев отпраздновать первый гол, подопечные Ади Хюттера ринулись забивать второй: Такуми Минамино вырезал блестящую передачу на Бреля Эмболо, сумевшего перехитрить Марка-Андре Тер Штегена.

Барселонцы создали несколько острых моментов, но «Монако» окончательно решил судьбу встречи, благодаря Кристиану Мависса, ввинтившему изумительный гол в своём первом матче за «красно-белых».

ФК «Монако»

Реакция Ади Хюттера

«Это был отличный вечер! Я счастлив и удовлетворён, ведь никто не ожидал, что мы выиграем этот матч со счётом 3:0. Кроме того, в начале мы с трудом входили в игру, допустив несколько небольших технических ошибок. Но потом всё пошло лучше и лучше, и 3:0 для нас – фантастический результат. Теперь мы начнём чемпионат с матча с «Сент-Этен», и я думаю, что это будет очень трудный матч», объяснил австрийский тактик.

«Во второй половине встречи мы играли серединным блоком, потому что «Барселону» невозможно прессинговать 90 минут подряд. Команда отлично справилась с задачей, и даже если нам ещё и предстоит отработать некоторые детали, мы всё-таки проявили большую отвагу. Мы стремились доказать, что мы – отличная команда. Поздравляю игроков! Эта победа принесёт им больше уверенности в себе».

«Я не хочу расслабляться из-за сегодняшнего матча. Во-первых, нам ещё предстоит интеграция новых игроков, во-вторых, нам по-прежнему не хватает таких важных фигур, как Александр Головин и Крепен Диатта. К тому же мы должны дождаться возвращения Магнеса Аклиуша, Сунгуту Магасса и Крислена Мацима, которые участвовали в Олимпийских играх».

Фото: Президент «Барсы» Жоан Лапорта, президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев, Екатерина Сартори Рыболовлева и Дени Закария с кубком Жоана Гампера © ФК «Монако»

Фото: Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев, вице-президенты Екатерина Сартори Рыболовлева и Хуан Сартори с президентом «Барсы» Жоан Лапорта © ФК «Монако»

На прицеле – первый матч в Лиге 1

После воодушевляющей победы над «Барселоной», которая с 2012 года ни разу не оставалась без этого кубка, всё внимание сейчас будет приковано к первому матчу в Лиге 1 против «Сент-Этьен», в котором монегаски постараются начать чемпионат красиво.