L’AS Monaco vince contro il Barcellona nel Trofeo Joan Gamper

Una vittoria prestigiosa per i Rouge et Blanc © AS Monaco

Nella 59ª edizione del Trofeo Joan Gamper, sotto gli occhi del presidente Dmitry Rybolovlev e dei suoi due vicepresidenti Ekaterina Sartori Rybolovleva e Juan Sartori, l’AS Monaco ha sconfitto alla grande il Barcellona per 0-3.

La partita

Adi Hutter ha selezionato una squadra forte per dare uno spettacolo incredibile allo Stadio Olimpico Lluis Companys de Montjuic, con Eliesse Ben Seghir in particolare, reduce dalla conquista di un bronzo olimpico con il Marocco.

È stata la squadra di Hansi Flick a dare il via alla partita, però, con una partenza ammirevole, con Pau Victor e Inigo Martinez che hanno sparato i primi colpi di avvertimento mentre l’ASM prendeva confidenza con la gara.

Al 24° minuto, Denis Zakaria ha lanciato il primo tentativo dei monegaschi che manca di poco la rete.

Prima dell’intervallo entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni: Alejandro Balde, Breel Embolo, Folarin Balogun e Raphinha, a cui è stato annullato un goal per fuorigioco, hanno cercato di portare i rispettivi team in vantaggio.

Pronto a iniziare il secondo tempo con decisione, l’ASM è stato premiato per il suo approccio, passando in vantaggio cinque minuti dopo l’inizio grazie al nuovo acquisto Lamine Camara, il cui pressing tempestivo è stato fondamentale per il suo goal magistrale.

Non contenti, i ragazzi di Hutter si sono subito portati in vantaggio di due gol, quando Embolo l’ha fatta franca su Marc-Andre ter Stegen dopo un lavoro incredibile di Takumi Minamino.

Nonostante il Barcellona abbia avuto alcune buone occasioni, il Monaco ha avuto l’ultima parola, con Christian Mawissa che ha segnato il suo debutto con una conclusione di classe all’ultimo secondo.

Il resoconto di Hutter

“È stata una grande serata. Sono contento e soddisfatto perché nessuno si aspettava che vincessimo questa partita per 0-3. Soprattutto perché all’inizio abbiamo avuto difficoltà a entrare in partita e abbiamo commesso qualche piccolo errore tecnico. Ma poi siamo andati sempre meglio e questa vittoria è un risultato fantastico. Ora inizieremo il campionato contro il Saint-Etienne e mi aspetto una partita molto difficile”, ha spiegato il tecnico austriaco.

“Nel secondo tempo eravamo nel blocco centrale, perché non è possibile pressare su questo Barcellona per 90 minuti. La squadra ha risposto bene e, anche se dobbiamo ancora lavorare su alcuni dettagli, abbiamo dimostrato molto coraggio. Volevamo dimostrare di essere una buona squadra. Complimenti ai miei giocatori, perché questa vittoria gli darà molta fiducia.

Non voglio lasciarmi trasportare dalla partita di stasera. Dobbiamo ancora inserire i nostri nuovi giocatori, e poi ci mancano ancora membri importanti come Aleksandr Golovin e Krepin Diatta. Dobbiamo anche aspettare i rientri di Maghnes Akliouche, Soungoutou Magassa e Chrislain Matsima, che hanno appena giocato alle Olimpiadi”.

L’inizio della Ligue 1 alle porte

Dopo il trionfo in questo ambito trofeo contro il Barcellona, che non perdeva in questa competizione dal 2012, l’attenzione si sposta immediatamente sull’esordio in Ligue 1 contro il Saint-Etienne, dove proveranno a dare il massimo fin dall’inizio.