Лига 1: «Монако» блестяще начинает сезон с победы над «Сент-Этьеном»

«Монако» начинает сезон столетия клуба с победы над «Сент-Этьеном» (1:0) при забитых до отказа трибунах стадиона «Луи II» и в присутствии президента клуба Дмитрия Рыболовлева.

Президент «Монако», Дмитрий Рыболовлев, следил за победой своей команды в первом матче Лиги 1 этого сезона столетия клуба © ФК «Монако»

Матч

После убедительной победы над «Барселоной» в рамках Кубка Жоана Гампера ФК «Монако» продолжил свой стремительный порыв в первом матче Лиги 1. К всеобщему удивлению, Ади Хюттер поставил Блеря Эмболо и Фалорина Балогана на передовую, как на встрече с «Барсой».

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Уже на пятой минуте «Монако» чуть было не открыл счёт, когда Балоган вышел к воротам противника.

Зеленые немедленно отреагировали – Юнис Абдельхамид и Ибраим Сиссоко попытали удачу, но Филипп Кён был на высоте и отразил обе атаки.

Команды взвинтили темп игры и обменялись голами, но из-за положения вне игры голы Такуми Минамино и Сиссоко не были засчитаны судейской бригадой VAR.

Монегаски продолжили натиск, и через пару минут Минамино открыл счёт, изящной подсечкой перебросив мяч через вратаря. После проверки судейская бригада VAR признала преимущество красно-белых.

«Сент-Этьен» пытался реагировать, но к перерыву счёт так и остался 1:0 в пользу «Монако».

Во втором тайме Матье Кафаро сделал ещё одну попытку сравнять счёт, а Элиесс Бен Сегир решил заработать пенальти, однако после просмотра этого эпизода бригадой VAR 11-метровый был отменен.

«Монако» продолжал стремиться к отрыву в счёте, но безрезультатно. «Сент-Этьенн» конвертировал стремительную контратаку в очередной гол, который был отменен бригадой VAR.

Несмотря на всё напряжение и полемику, красно-белым удалось сохранить преимущество и получить три очка в своём первом матче Лиги 1.

Реакция Ади Хюттера

«Поздравляю команду с этими тремя очками! У меня нет причин не радоваться такому исходу, потому что сегодня игра в целом была равной. Тем не менее у нас были шансы забить еще. Мне также хочется отметить убедительную игру нашего соперника, для которого эта встреча стала первой после возвращения в Лигу 1. Я рад, что нам удалось начать этот сезон с домашней победы».

© ФК «Монако»

«После победы со счетом 3–0, которую мы одержали в гостях у «Барселоны», было не так просто начинать все с чистого листа, однако в первом тайме мы действовали слаженно. Зачастую бывает сложно спуститься с небес на землю после столь значимого успеха, поэтому для меня ещё более ценно, что мы не только добились победы, но и сумели сохранить свои ворота на замке. Мы еще не на пике своей физической формы, и, как вы могли видеть, у некоторых игроков даже сводило ноги. В их числе оказались Элиесс Бен Сегир, который совсем недавно вернулся с Олимпийских игр, и Денис Закариа, травмировавшийся в концовке прошлого сезона. Наша текущая цель — это продолжать набирать форму».

«Наши болельщики всегда с нами, а «Сент-Этьен» – исторический клуб чемпионата, и у него тоже много фанатов. Сегодня на стадионе «Луи-II» была отличная атмосфера, благодаря болельщиками обеих команд, и мы благодарим их за это».

Ключевые цифры

Статистика подтверждает превосходство «Монако»: ожидаемые голы (1,99 против 0,48), общее количество ударов по воротам (17 против 11), удары в штрафную (14 против 5), голевые ситуации (5 против 0), владение мячом (62% против 38%) и пасы на половину поля противника (237 против 68), так что победа была заслуженной.

Следующий вызов – Лион

Начав по плану сезон Лиги 1, далее «Монако» Ади Хюттера предстоит нелегкий выездной матч против «Олимпик Лион» – ещё одно масштабное испытание, чтобы оценить свой уровень.

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