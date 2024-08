Ligue 1: l’AS Monaco batte l’AS Saint-Étienne e inizia la stagione in bellezza

L’AS Monaco ha iniziato la stagione del centenario in pompa magna con un 1-0 sull’AS Saint-Étienne. In uno Stadio Louis-II gremito di 14.250 spettatori, i monegaschi hanno giocato sotto lo sguardo attento del presidente Dmitri Rybolovlev.

Il presidente dell’AS Monaco Dmitri Rybolovlev ha assistito alla vittoria della sua squadra nella prima partita di Ligue 1 della stagione del centenario © AS Monaco

La partita

Fresco di vittoria contro il Barcellona nel Trophée Joan Gamper, l’AS Monaco ha continuato sulla stessa scia nella prima partita di Ligue 1. Adi Hütter ha sorpreso tutti schierando Breel Embolo e Folarin Balogun in attacco, proprio come aveva fatto contro il Barcellona.

L’AS Monaco ha sfiorato il vantaggio nei minuti iniziali, con Balogun che si è avvicinato alla rete al quinto minuto.

Gli avversari hanno reagito immediatamente, con Yunis Abdelhamid e Ibrahim Sissoko che tentano entrambi la fortuna: Philipp Köhn è riuscito a parare i colpi.

Segue una fase di gioco frenetica in cui entrambe le squadre si vedono annullare i goal per fuorigioco, con i tiri di Takumi Minamino e Sissoko respinti dal VAR.

Il Monaco non si è lasciato abbattere e, poco dopo, Minamino ha aperto il punteggio con un incredibile pallonetto, annullato dopo un controllo del VAR, per portare in vantaggio la squadra di casa.

L’AS Saint-Étienne ha cercato di reagire, ma il punteggio è rimasto invariato all’intervallo, 1-0 in favore del Monaco.

Il secondo tempo è iniziato con un notevole tentativo di Mathieu Cafaro, prima che Eliesse Ben Seghir pensasse di aver conquistato un rigore, che alla fine è stato annullato dal VAR.

L’AS Monaco ha continuato a cercare di aumentare il vantaggio, ma non è riuscito a trovare la strada per il goal. Ancora caos quando il Saint-Étienne si è visto annullare un’altra rete dopo l’intervento del VAR.

Nonostante la suspense e le polemiche, alla fine il club del Principato è riuscito a mantenere il vantaggio e a conquistare i tre punti nella sua prima partita di Ligue 1.

I commenti di Adi Hütter

“Congratulazioni alla squadra per i tre punti! Sono contento del risultato di 1-0 perché nel complesso è stata una partita equilibrata, anche se avremmo potuto segnare di più. Ma vorrei fare i complimenti al Saint-Etienne per la sua performance di squadra promossa in serie A. In ogni caso, sono felice di iniziare la stagione con una vittoria in casa”.

© AS Monaco

“Siamo stati competitivi nel primo tempo, anche se non era facile ripartire dopo il 3-0 a Barcellona. A volte è difficile “riprendersi” dopo una vittoria come quella, quindi sono molto contento della vittoria e del clean sheet, soprattutto per Philipp Köhn. Non siamo ancora al top fisicamente e alcuni giocatori hanno avuto qualche crampo, come Eliesse Ben Seghir, appena rientrato dalle Olimpiadi con il Marocco, e Denis Zakaria, che è stato infortunato per due mesi prima degli Europei. Ma il nostro obiettivo è quello di migliorare dal punto di vista atletico”.

“I nostri tifosi sono sempre al nostro fianco e sappiamo che il Saint-Etienne è un club storico del campionato, con molti tifosi al seguito. Stasera allo Stadio Louis-II c’era una grande atmosfera, siamo stati felicissimi, e questo grazie al sostegno di entrambe le squadre, quindi un grazie va anche a loro”.

Qualche statistica

In termini di statistiche, il dominio dell’AS Monaco è confermato dai goal previsti (1,99 contro 0,48), dai tiri totali (17 contro 11), dai tiri dentro l’area di rigore (14 contro 5), dalle grandi occasioni create (5 contro 0), dal possesso palla (62% contro 38%) e dai passaggi nella metà campo avversaria (237 contro 68), il che dimostra che hanno meritato questa vittoria.

Prossima sfida: Lione

Dopo aver iniziato la stagione di Ligue 1 soddisfacendo tutte le aspettative, la prossima sfida per l’AS Monaco di Hütter è la difficile trasferta contro l’Olympique Lyonnais, un altro importante incontro per testare di che pasta sono fatti.

