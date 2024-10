L’AS Monaco festeggia il Centenario con una capsule collection inedita

La collezione inedita è disponibile online e nei negozi ufficiali © AS Monaco

Per celebrare un secolo di storia, l’AS Monaco presenta una capsule collection che unisce eleganza e look casual. Scoprite questa linea esclusiva che celebra la passione per i Rouge & Blanc.

L’agenzia monegasca Office Mikado ha ideato questa collezione composta da cinque capi emblematici. Con un design che unisce lo streetwear retrò allo sportswear americano, ogni pezzo riflette l’identità unica del club.

Questa capsule speciale del Centenario si distingue per le sue influenze moderne, donando un look sofisticato ma casual al tempo stesso.

I simboli chiave dell’AS Monaco

I capi della collezione racchiudono una serie di riferimenti al ricco patrimonio del club. La felpa oversize con cappuccio, la giacca varsity, la T-shirt oversize e il cappellino snapback sfoggiano tutti patch e stampe emblematiche.

Su ogni capo ritroviamo il numero “100”, in omaggio al centenario dell’AS Monaco, così come la scritta “ASM FC 100” e la data “1924”, che ricorda l’anno di fondazione del club.

Un omaggio ai tifosi

La collezione non celebra solo la storia del club, ma rende anche omaggio ai suoi sostenitori. Le mitiche arcate dello Stadio Louis-II e la parola “Daghe” (che significa “vai” in monegasco) rappresentano l’entusiasmo dei tifosi, incarnato dal grido di battaglia “Daghe Munegu” (“vai Monaco”).

Disponibile ora!

La collezione è già disponibile sul sito www.shop.asmonaco.com e presso la boutique ufficiale: Les Jardins d’Apolline, situata al 1 Promenade Honoré II 98000 Monaco. Non perdete l’occasione di indossare un pezzo di storia monegasca!

