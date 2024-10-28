ФК «Монако» отмечает столетие яркой капсульной коллекцией

Эта уникальная коллекция уже доступна онлайн и в официальном магазине © ФК «Монако»

Чтобы отпраздновать вековую историю, AS Monaco выпустил капсульную коллекцию, сочетающую элегантность с непринужденностью. Каждая вещь в этой линии олицетворяет страсть и богатое наследие «красно-белых».

Коллекцию из пяти знаковых предметов создало монегасское агентство Office Mikado. Вещи выполнены в стиле, который объединяет ретро-уличную моду и американский спортивный стиль, передавая уникальный дух клуба.

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Эта юбилейная коллекция соединяет современные тренды с традициями, предлагая изысканный и одновременно расслабленный образ.

© ФК «Монако»

Символы, воплощающие дух ФК «Монако»

Коллекция наполнена деталями, которые возвращают нас к богатой истории клуба. Толстовка оверсайз, спортивная куртка, футболка оверсайз и бейсболка snapback — все эти вещи украшены значимыми нашивками и принтами.

Число «100» в честь столетия клуба встречается на каждом предмете, как и надпись «ASM FC 100» и дата «1924», отсылающая к году основания ФК «Монако».

Дань уважения преданным болельщикам

Эта коллекция не только прославляет историю клуба, но и выражает благодарность его болельщикам. В ней можно увидеть символические арки стадиона «Луи-II» и слово «Daghe» — монегасский призыв «вперед», который отражает страсть фанатов, звучащую в их боевом кличе «Daghe Munegu» («Вперед, Монако»).

Коллекция уже доступна!

Фанаты футбола и моды могут уже сейчас приобрести вещи из этой коллекции на сайте www.shop.asmonaco.com или в официальном бутике клуба: Les Jardins d’Apolline, 1 Promenade Honoré II, 98000 Monaco. Не упустите шанс примерить частицу монегасской истории!

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