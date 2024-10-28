ФК «Монако» отмечает столетие яркой капсульной коллекцией
Чтобы отпраздновать вековую историю, AS Monaco выпустил капсульную коллекцию, сочетающую элегантность с непринужденностью. Каждая вещь в этой линии олицетворяет страсть и богатое наследие «красно-белых».
Коллекцию из пяти знаковых предметов создало монегасское агентство Office Mikado. Вещи выполнены в стиле, который объединяет ретро-уличную моду и американский спортивный стиль, передавая уникальный дух клуба.
Эта юбилейная коллекция соединяет современные тренды с традициями, предлагая изысканный и одновременно расслабленный образ.
Символы, воплощающие дух ФК «Монако»
Коллекция наполнена деталями, которые возвращают нас к богатой истории клуба. Толстовка оверсайз, спортивная куртка, футболка оверсайз и бейсболка snapback — все эти вещи украшены значимыми нашивками и принтами.
Число «100» в честь столетия клуба встречается на каждом предмете, как и надпись «ASM FC 100» и дата «1924», отсылающая к году основания ФК «Монако».
Дань уважения преданным болельщикам
Эта коллекция не только прославляет историю клуба, но и выражает благодарность его болельщикам. В ней можно увидеть символические арки стадиона «Луи-II» и слово «Daghe» — монегасский призыв «вперед», который отражает страсть фанатов, звучащую в их боевом кличе «Daghe Munegu» («Вперед, Монако»).
Коллекция уже доступна!
Фанаты футбола и моды могут уже сейчас приобрести вещи из этой коллекции на сайте www.shop.asmonaco.com или в официальном бутике клуба: Les Jardins d’Apolline, 1 Promenade Honoré II, 98000 Monaco. Не упустите шанс примерить частицу монегасской истории!