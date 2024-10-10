ФК «Монако» представил свою культовую официальную фотографию сезона 2024-2025 года

В бурном начале этого сезона ФК «Монако» представил свою официальную фотографию сезона 2024-2025 года в престижном окружении: княжеский дворец, Князь Альбер II и президент клуба Дмитрий Рыболовлев. Это идеальная возможность увидеть лица тех, кто воплощает надежды монакских болельщиков на поле, в этом особенно знаменательном сезоне столетия клуба!

Начав сезон во весь опор с впечатляющими результатами – 6 побед и 1 ничья – команда Ади Хюттера теперь гордо лидирует в Лиге 1. Кроме того, дебют клуба в Лиге Чемпионов подаёт большие надежды после блестящей победы над «Барселоной» и ничьей в матче с загребским «Динамо».

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Издание L’Équipe считает, что этот успех объясняется стабильным составом команды и удачным набором новых игроков. Новые игроки освежили команду, сохранив важнейшую увязку. Ввод юных талантов в коллектив с опытными игроками создал идеальное равновесие, благоприятное для высоких достижений, подчёркивает спортивное издание.

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Символическая фотография на главном дворе

Церемония официальной фотографии прошла на главном дворе княжеского дворца, месте, наполненным историей. Рядом с Князем Альбером II и президентом клуба Дмитрием Рыболовлевым вся команда, от генерального директора Тьягу Скуру до тренера Ади Хюттера, с их тремя заместителями, Клаусом Шмидтом, Кристианом Пентенже и Дамьеном Перринель, а также с тренером вратарей Фредериком Де Бевер, заняла места на величественной лестнице в форме подковы.

Перед аппаратом фотографа клуба игроки гордо выставили свои футболки с красно-белыми диагоналями, мощными символами монакской идентичности.

© ФК «Монако»

Определённо важный сезон

Эта официальная фотография отражает богатый эмоциями сезон. На фоне столетия клуба каждый его матч войдёт в историю. Болельщики могут ожидать волнительную кампанию и – кто знает – может быть, громких успехов, которые ещё больше возвеличат этот исторический сезон.

Монакский клуб готов защищать свой флаг и сражаться за почести. Как подчёркивает издание l’Équipe, сочетание крепкого состава и свободной игры делает ФК «Монако» серьёзным претендентом на успех как в Лиге 1, так и в Лиге Чемпионов. Так что не отвлекайтесь, шоу только начинается!

Вы можете загрузить официальную фотографию сезона 2024-2025 года на сайте клуба.