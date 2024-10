Ligue des champions : L’AS Monaco égalise en fin de match contre le Dinamo Zagreb

© AS Monaco

Le but tardif de Denis Zakaria a permis à l’AS Monaco de décrocher un match nul 2-2 contre le Dinamo Zagreb en Ligue des champions, préservant ainsi son départ invaincu dans la nouvelle saison.

Le match

En optant pour son schéma préférentiel 4-2-3-1 pour cette rencontre sous une pluie torrentielle, Adi Hutter cherchait une nouvelle victoire en Ligue des champions après leur triomphe contre Barcelone.

Dès le début, les deux équipes se sont échangé quelques occasions, avec des tentatives de Martin Baturina, Bruno Petkovic et Takumi Minamino.

Sous des conditions météorologiques se détériorant de plus en plus au fil du match, les joueurs ont eu quelques difficultés et la qualité du jeu en a souffert.

L’équipe locale a mieux géré ces conditions pendant une grande partie de la première mi-temps, prenant même l’avantage juste avant la mi-temps grâce à Petar Sucic.

Au coup d’envoi de la deuxième mi-temps, la situation n’a pas changé, les deux équipes étant contraintes de continuer à lutter contre le mauvais temps et le terrain complètement détrempé.

Baturina a tout de même réussi à doubler l’avantage de Zagreb à la 66e minute avec une superbe percée, plaçant de fait l’équipe croate dans une position confortable.

L’ASM n’a jamais abandonné et a continué à se battre, cherchant une manière de revenir dans le match. Leurs efforts ont fini par payer lorsque Mohammed Salisu a marqué d’une tête puissante, laissant place à un final des plus palpitants.

Et ça l’a bien été, puisque Zakaria a marqué un penalty dans les dernières secondes, grâce à Folarin Balogun, et à sauver les Monégasques grâce à ce point salvateur.

Le débrief d’après match

« Pour être honnête, à la fin c’est un bon point pour nous. Je veux saluer la mentalité de mes joueurs qui n’ont rien lâché en jouant dans des conditions difficiles. Sans oublier de féliciter le Dinamo Zagreb, qui a fait un très bon match. Je ne peux pas dire que je suis content, mais après avoir été menés de deux buts, je dois dire que je suis satisfait d’accrocher le nul, même si nous voulions la victoire », a réagi Adi Hütter.

« Ce sont des circonstances particulières, mais tout le monde était au courant, c’est le football et c’est la nature. Les conditions étaient les mêmes pour les deux équipes, ce n’était vraiment pas facile de jouer. Mais je veux à nouveau féliciter Zagreb qui a malgré tout su développer un bon style de jeu aujourd’hui. Ils étaient très compacts derrière avec cette défense à cinq et évoluaient très bien en transitions. »

Chiffres clés

En termes de chiffres, l’ASM a pris l’avantage en ce qui concerne les buts attendus (1,97 contre 0,99), la possession de la balle (62% contre 38%), de tirs totaux (9 contre 7), de tirs cadrés (5 contre 3), de tirs dans la surface (8 contre 5), de grandes occasions créées (4 contre 1), de passes dans la moitié de terrain adverse (230 contre 125) et de touches dans la surface adverse (28 contre 26). Une preuve supplémentaire qui montre que Monaco méritait son point pour égaliser.

Prochainement

Monaco se concentre désormais sur la Ligue 1, où l’attend un match difficile contre le Stade Rennais, qu’il aura à cœur de battre pour aborder la trêve internationale en toute sérénité.