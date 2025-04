Formule 1 : Charles Leclerc décroche un précieux premier podium au Grand Prix d’Arabie saoudite

Ce dimanche, sous les projecteurs du circuit urbain de la Corniche de Djeddah, Charles Leclerc a décroché une solide 3e place lors de la cinquième manche du championnat du monde de Formule 1. Une performance qui marque le premier podium de la saison pour le pilote monégasque, alors que son coéquipier Lewis Hamilton a terminé à la septième position.

Parti de la 4e place sur la grille, Charles Leclerc a livré une course intelligente, conservant sa position au départ avant de profiter d’une stratégie d’équipe impeccable. Le Monégasque a réussi à prolonger son premier relais en pneus mediums jusqu’au 29e tour, prenant même temporairement la tête de la course après les arrêts aux stands de ses adversaires.

L’arrêt parfaitement exécuté par les mécaniciens de la Scuderia Ferrari – en seulement deux secondes chrono – a permis à Leclerc de ressortir en 5e position avec des pneumatiques durs, plus frais que ses concurrents directs. Un avantage stratégique déterminant pour la suite de sa course.

Un dépassement décisif sur Russell

Le moment clé de la course pour le pilote du Rocher est survenu au 38e tour, lorsqu’il a effectué une attaque décisive sur la Mercedes de George Russell. Profitant de pneus plus frais de neuf tours, Leclerc n’a eu besoin que d’une seule tentative pour prendre le meilleur sur le Britannique dans le premier virage, s’emparant ainsi de la 3e place qu’il ne quittera plus jusqu’à l’arrivée.

Une fin de course sous pression

Les derniers tours n’ont pas été de tout repos pour le Monégasque, contraint de résister au retour de Lando Norris. Le pilote McLaren, bénéficiant de pneus mediums plus performants en fin de relais, s’est dangereusement rapproché, mais Leclerc a su garder son sang-froid pour assurer ce précieux podium – le 44e de sa carrière en Formule 1 et le 830e pour la Scuderia Ferrari.

« Nous avons vraiment tiré le maximum de ce week-end. Nous avons exécuté la course à la perfection, que ce soit en termes de stratégie ou lors de l’arrêt au stand. Nos mécaniciens ont travaillé très dur pour atteindre ce niveau, et je suis vraiment fier du travail accompli par toute l’équipe aujourd’hui. Nous avons su saisir toutes les opportunités.

En regardant plus loin, il faudra qu’on se concentre sur les qualifications. Le premier secteur était notre principal point faible en qualifications ici, alors qu’il a peut-être été notre meilleur secteur en course. On va donc travailler pour trouver le bon équilibre à cet endroit-là, et tout donner pour franchir une nouvelle étape », a observé le Monégasque.

Ferrari confirme sa montée en puissance

Cette 3e place vient confirmer les progrès constants de l’écurie italienne, qui a marqué plus de points que n’importe quelle autre équipe pour la deuxième course consécutive. Une dynamique positive qui laisse présager de belles perspectives pour la suite du championnat.

« C’était une bonne course, surtout du côté de Charles bien sûr, qui a décroché une troisième place amplement méritée. Il a été un peu conservateur en début de course, car il se trouvait dans l’air sale, et notre stratégie était d’allonger le relais. Sa gestion a été excellente, et il a pu hausser le rythme à partir du 10e tour, réalisant un travail remarquable, notamment lorsqu’il disposait de l’air libre. À certains moments, il était même plus rapide que Piastri et Verstappen, ce qui prouve que nous progressons — du moins en rythme de course — même si nous devons continuer à travailler sur notre performance en qualifications.

Il faut rester concentrés et continuer à travailler sans relâche, et je suis convaincu que les résultats finiront par suivre. Dès demain, nous commencerons la préparation pour Miami, en continuant à aborder cette saison course après course. En nous concentrant sur nous-mêmes. C’est l’approche et l’état d’esprit que nous avions adoptés l’an dernier, et nous comptons bien les conserver », a commenté le directeur d’écurie Fred Vasseur.

Après cette cinquième manche, le championnat marque une courte pause avant de reprendre à Miami le premier week-end de mai pour la sixième épreuve de la saison.

