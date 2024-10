L’AS Monaco svela una foto ufficiale iconica per la stagione 2024-2025

La foto ufficiale dell'AS Monaco per la stagione 2024-2025! © AS Monaco

Dopo un inizio di campionato entusiasmante, l’AS Monaco ha svelato la sua foto ufficiale per la stagione 2024-2025 in una cornice prestigiosa: il Palazzo del Principe. I giocatori hanno posato al fianco del Principe Alberto II e del Presidente Dmitri Rybolovlev. Un’occasione d’oro per immortalare i volti che porteranno in campo le speranze dei tifosi monegaschi in questa stagione memorabile che celebra il centenario del club!

Gli uomini di Adi Hütter hanno iniziato la stagione alla grande, con un record impressionante di 6 vittorie e 1 pareggio, e troneggiano con orgoglio in testa alla classifica della Ligue 1. Inoltre, l’esordio in Champions League è stato molto promettente, con la vittoria schiacciante sul Barcellona e il pareggio contro lo Zagabria.

Pubblicità

Secondo L’Équipe, il successo si deve a una squadra stabile e a un recruitment ben riuscito. L’arrivo di nuovi giocatori ha portato una ventata di freschezza nel club, pur mantenendo una coesione fondamentale. Il quotidiano sportivo ha sottolineato come l’inserimento di giovani talenti accanto a giocatori esperti abbia creato un equilibrio perfetto, che favorisce prestazioni di alto livello.

Per i suoi 100 anni, l’AS Monaco svela una nuova maglia storica

Una foto simbolica nella Corte d’Onore

La cerimonia della foto ufficiale si è svolta nella Corte d’Onore del Palazzo del Principe, un luogo ricco di storia. Accanto al Principe Alberto II e al Presidente Dmitri Rybolovlev, l’intera squadra – dall’amministratore delegato Thiago Scuro all’allenatore Adi Hütter, ai suoi tre vice Klaus Schmidt, Christian Peintinger e Damien Perrinelle, e all’allenatore dei portieri Frederic De Boever – ha preso posto sulla maestosa scalinata a ferro di cavallo.

Davanti all’obiettivo del fotografo del club, i giocatori hanno indossato con orgoglio le loro maglie bianche e rosse con l’iconica diagonale, simbolo dell’identità monegasca.

© AS Monaco

Un stagione da non perdere

La foto ufficiale rispecchia quella che si preannuncia come una stagione densa di emozioni. Con il centenario a fare da sfondo, ogni partita sarà una pagina di storia da scrivere. Per i tifosi sarà un’avventura emozionante e, chissà, magari la squadra otterrà qualche successo clamoroso che segnerà ulteriormente questo anno storico.

Il club monegasco è pronto a difendere i suoi colori e a lottare per conquistare la vittoria. Come sottolinea L’Équipe, la perfetta combinazione di una squadra solida e di un gioco fluido fa dell’AS Monaco un temibile avversario sia in Ligue 1 che in Champions League. Non perdetevi neanche un minuto, lo spettacolo è appena iniziato!

Potete scaricare la foto ufficiale della stagione 2024-2025 dal sito web del club.