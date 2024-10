Ligue 1 : l’AS Monaco prend la tête après sa victoire contre Rennes

L’AS Monaco a grimpé au sommet du classement de la Ligue 1 après sa victoire cruciale 1-2 en déplacement contre le Stade Rennais au Roazhon Park.

Le match

Sachant qu’il lui faudrait une performance soignée pour surmonter Rennes, qui n’avait pas encore perdu à domicile cette saison avant ce match, Adi Hutter a modifié sa formation en optant pour une défense à trois afin de contrer la menace rennaise tout en maintenant sa philosophie offensive.

Il a largement été récompensé pour sa sélection, puisque l’ASM a démarré fort en prenant rapidement l’avantage grâce à une tête puissante de Thilo Kehrer, suite à un superbe centre d’Eliesse Ben Seghir.

Rennes a immédiatement réagi grâce à une frappe puissante de Ludovic Blas, qui a trouvé le chemin du coin supérieur, laissant Philipp Kohn impuissant.

Ce début de match palpitant a continué avec l’incontournable Folarin Balogun qui a redonné l’avantage aux Monégasques à la 22e minute. Après une course astucieuse lancée par une passe décisive de Ben Seghir, l’attaquant de l’USMNT a conclu avec brio par un superbe lob.

Précis, décisif et fidèle au plan de jeu face à une équipe rennaise de qualité, Monaco a abordé la pause avec l’avantage.

La seconde période a également commencé avec énergie, puisque Ben Seghir et Arnaud Kalimuendo ont tous deux eu de grosses occasions pour leurs équipes respectives.

Avec Rennes poussant pour égaliser et Monaco ayant besoin de sang frais, Hütter a judicieusement fait entrer des joueurs comme George Ilenikhena, Aleksandr Golovin et Krepin Diatta pour donner un coup de fouet à son équipe.

Les Rouge et Blanc ont ensuite montré un grand caractère et un esprit collectif pour gérer le match, défendant solidement et contrôlant le jeu avec et sans le ballon, pour réaliser un triomphe exceptionnel.

Les réactions d’Adi Hütter

« Premièrement je suis très fier de mon équipe. Pour parler de la rencontre, on a vu deux différentes périodes de notre côté, nous avons mis beaucoup d’intensité lors de la première mi-temps et Rennes aussi. En seconde nous avons eu quelques difficultés, au fil des minutes Rennes devenait de plus en plus fort », a expliqué le tacticien autrichien.

« Parfois nous avons eu de la chance, nous défendions en bloc bas, ce n’est pas notre style de jeu mais ça peut arriver dans certaines situations, en fonction de l’adversaire. Mais qu’importe, après sept matchs nous totalisons 19 points, alors je suis vraiment heureux de cette victoire ce soir ! ».

« Nous devons attendre de voir ce qu’il se passe demain, mais pour le moment c’est nous qui sommes en tête du classement. Nous sommes content de ce que nous produisons, car quand vous regardez la saison dernière et particulièrement le sprint final, nous n’avons concédé qu’une seule défaite en 20 matchs, c’était à Lyon (3-2). Nous montrons une certaine consistance dans nos rencontres et pour cela je suis très content de cette jeune équipe. Mais ce n’est que le début de la saison ! ».

Statistiques clés

En chiffres, le fait que l’ASM ait été légèrement moins performante en termes de buts attendus (0,75 contre 0,53), de tirs totaux (14 contre 5), de tirs dans la surface (6 contre 4), de possession (58 % contre 42 %), de touches dans la surface adverse (26 contre 15) et de duels gagnés au total (71 contre 52) illustre leur efficacité, leur détermination et comment ils ont su tirer parti de leurs opportunités.

À venir

L’ASM poursuit son excellent début de saison et porte sa série d’invincibilité à neuf matches toutes compétitions confondues. La trêve internationale est maintenant au programme avant que Monaco ne revienne à l’action contre une excellente équipe de Lille, où les joueurs seront désireux de poursuivre leur élan dans ce qui sera une fin de mois chargée.