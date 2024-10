L’AS Monaco dévoile une photo officielle iconique pour sa saison 2024-2025

La photo officielle de l'AS Monaco pour la saison 2024-2025 ! © AS Monaco

En ce début de saison très palpitant, l’AS Monaco vient de dévoiler sa photo officielle pour la saison 2024-2025 dans un cadre prestigieux : le Palais Princier, aux côtés du Prince Albert II et du Président Dmitri Rybolovlev. Une occasion en or pour capturer les visages qui porteront les espoirs des supporters monégasques sur le terrain pour cette saison particulièrement marquante, célébrant le centenaire du club !

Alors que les hommes d’Adi Hütter ont commencé la saison sur les chapeaux de roue — affichant un impressionnant bilan de 6 victoires et 1 nul — l’équipe se positionne fièrement comme leader de la Ligue 1. De plus, leur entrée en lice en Ligue des champions a été prometteuse, avec une victoire éclatante contre le FC Barcelone et un match nul face à Zagreb.

Publicité

Selon L’Équipe, cette réussite est due à un effectif stable et à un recrutement réussi. L’arrivée de nouveaux joueurs a permis d’apporter de la fraîcheur à l’équipe tout en maintenant une cohésion essentielle. L’inclusion de jeunes talents aux côtés de joueurs expérimentés crée un équilibre parfait, propice aux performances de haut niveau, souligne le quotidien sportif.

L’AS Monaco célèbre son centenaire : 100 ans d’histoire, de passion et de succès

Une photo symbolique dans la Cour d’Honneur

La cérémonie de la photo officielle a eu lieu dans la Cour d’Honneur du Palais Princier, un lieu chargé d’histoire. Aux côtés du Prince Albert II et du Président Dmitri Rybolovlev, toute l’équipe – du Directeur Général Thiago Scuro à l’entraîneur Adi Hütter, en passant par le staff technique – a pris place dans le majestueux escalier en fer à cheval.

Sous l’objectif du photographe du club, les joueurs ont fièrement arboré leur maillot à diagonale rouge et blanc, symbole fort de l’identité monégasque.

© AS Monaco

Définitivement une saison à saisir

Cette photo officielle est le reflet d’une saison qui s’annonce riche en émotions. Avec le centenaire comme toile de fond, chaque match sera une page de l’histoire à écrire. Les supporters peuvent s’attendre à une aventure palpitante et, qui sait, peut-être à des succès retentissants qui marqueront encore plus cette année historique.

Le club monégasque est prêt à défendre ses couleurs et à se battre pour les honneurs. Comme le souligne l’Équipe, la combinaison d’un effectif solide et d’un jeu fluide fait de l’AS Monaco un sérieux prétendant tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. Alors, restez connectés, car le spectacle ne fait que commencer !

Vous pouvez télécharger la photo officielle de la saison 2024-2025 sur le site du club.