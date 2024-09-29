Лига 1: ФК «Монако» отметил своё 100-летие головокружительной победой над «Монпелье»

В субботу, 28 сентября, ФК «Монако» отметил своё 100-летие наилучшим образом – волевой победой над «Монпелье» со счётом 2:1 на последних секундах дополнительного времени. Грандиозный праздник с 13 065 зрителями в присутствии князя Альбера II, президента клуба Дмитрия Рыболовлева и многочисленных легендарных игроков клуба.

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Какой невероятный вечер! Облачённый в красно-белое стадион «Луи-II» дышал величием и ностальгией. По случаю своего 100-летия ФК «Монако» пригласил знаменитых творцов истории клуба. Они наблюдали за празднованием под благожелательным взором князя Альбера II, которого тронула встреча с ними.

Около пятидесяти бывших игроков и тренеров клуба, среди которых Делио Оннис, Людовик Жюли, Жан-Люк Эттори, Арсен Венгер, Клод Пюэль, Жерар Банид, Даниел Субашич, Эрик Абидаль, Али Бенарбиа, Эмманюэль Пети, Марко Симоне и Андреас Зикос днём посетили Центр спортивных достижений в Ля-Тюрби, а вечером, перед началом матча, вместе сделали круг почёта по кромке поля, приветствуя публику и гостей княжеской ложи.

Фотографии: Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

До начала матча для зрителей был подготовлен еще один уникальный сюрприз: три парашютиста из группы Team Skydive Monaco зрелищно доставили футбольный мяч на поле прямо с неба Монако. Люсьен Коссу, самый старший из приглашённых звёзд, принял мяч из рук парашютистов и передал его Уинсли Болмену, самому молодому воспитаннику Академии.

© Микаель Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Затем князь Альбер II, Дмитрий Рыболовлев, Люсьен Коссу и юный Уинсли Болмен символически ввели мяч в игру. Торжественный момент, наполненный смыслом и связавший поколения в чествовании истории легендарного клуба.

© ФК «Монако» В перерыве князь Альбер II и президент клуба Дмитрий Рыболовлев приняли вымпел «матча столетия» и книгу об истории ФК «Монако» из рук генерального директора клуба Тиагу Скуру © ФК «Монако»

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«Монпелье» не смог помешать празднованию

Первые минуты матча прошли с преимуществом команды Ади Хюттера, Брель Эмболо быстро решил проверить голкипера гостей (7’), однако мяч пролетел над перекладиной. Вопреки всем ожиданиям, счёт открыл «Монпелье». На 16-й минуте гости повели в счете, благодаря стремительной атаке, которую в гол конвертировал Рабби Нзингула. Стадион «Луи-II» застыл в оцепенении.

ФК «Монако» мог и сломаться. Сразу после этого Мохаммеду Салису пришлось в падении выбивать мяч с ленточки, чтобы не позволить гостям удвоить преимущество (17’). Это был переломный момент. Собравшись, «красно-белые» вновь устремились в атаку, и американский страйкер Фоларин Балоган результативно замкнул на дальней штанге прострельную передачу Бреля Эмболо (32’). Стадион взорвался овациями, а «Монако» сравнял счёт.

⚽ | L’égalisation de Balogun qui remet Monaco sur les rails ! 🚀🔥#ASMMHSC pic.twitter.com/XLoRH0WxfR — DAZN France (@DAZN_FR) September 28, 2024

Напряжение на поле

Обе команды не были согласны на ничью и продолжали атаковать. В тревожном втором тайме они не уступали друг другу. Вандерсону не удалось прицельно пробить по воротам (47’). Филипп Кён отразил удар Саванье, открывшегося под передачу на ближней штанге (49’).

Время шло, и монегаски множили попытки вырваться вперёд. На 65-й минуте Балоган снова решил дать своим преимущество, но мяч угодил в штангу. Напряжение шло к апогею, и опасные моменты чередовались с обеих сторон. Стабильная защита «Монпелье» продолжала отражать атаки «красно-белых». Ваби Хазри оказался на линии ворот, чтобы выбить из них мяч после удара Мохаммеда Салису, а Саванье свободным ударом привёл публику в трепет, но угодил в крестовину (85’).

Ламин Камара – герой столетия

Всё шло к обескураживающей ничьей, если бы не талант одного молодого игрока. На последних минутах матча Ламин Камара привёл болельщиков в восторг. По истечении восьми минут дополнительного времени, когда надежда уже казалась потерянной, Камара получил мяч на входе в штрафную и прямым ударом ввинтил его в сетку. Гробовая тишина перед взрывом эмоций! Мяч, отскочив от штанги, влетел в ворота (98’). Какое облегчение для ФК «Монако»!

«Красно-белые» ведут 2:1. Стадион «Луи-II» ликует, праздник удался! Спустя несколько секунд, финальный свисток арбитра дал волю неописуемой радости игроков и зрителей.

Столетие отпраздновали как нельзя лучше, завоеванной в последний момент победой, которая стала данью уважения бурной и славной истории легендарного клуба.

«Гол, конечно, важный, но победа – общая! Обычно я играю дальше, на месте атакующего полузащитника, но сегодня тренер выпустил меня ближе и сказал, чтобы я рвался вперёд и открывал возможности команде. Я попробовал, и удача мне улыбнулась! Я попытался и мяч оказался в сетке. Потом я увидел, как все бегут ко мне с поля, и это было невероятно. Конечно, это был важный матч и легендарные звёзды ФК «Монако» были на трибунах. Для нас было очень важно заработать сегодня эти три очка. Нам повезло, и мы попробуем не сбиться с этого курса», – заявил счастливый Камара по окончании встречи.

𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 ! 𝑂𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 !



La réaction de nos Rouge & Blanc après ce précieux succès décroché au bout du temps additionnel 🔝



2️⃣-1️⃣ #ASMMHSC pic.twitter.com/WfNebqAYMI — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 28, 2024

Реакция Ади Хюттера

Что можно чувствовать после такого матча?! «Это просто футбол! Ни для кого не секрет, что нам не хотелось играть на ничью, так как такой исход матча был бы разочарованием для всех, кто поддерживает нас. На последних секундах нам удалось вырвать победу благодаря голу Ламина Камары на 98-й минуте.

Эмоции зашкаливают. Всем хотелось, чтобы мы победили. В свою очередь мы очень рады, что удалось добиться успеха сегодня вечером. Удаление у соперника, конечно же, облегчило нам задачу, однако мне было важно не переставать верить в своих игроков до конца, даже тогда, когда большинство болельщиков было готово смириться с таким исходом игры».

Об игре Ламина Камары: «Ламин еще очень молод, однако сегодня он здорово проявил себя. В прошлом сезоне он выступал за «Метц», который вылетел в Лигу 2. Наша команда пополнилась очень сильным игроком, в «Монако» он вышел на новый уровень и сегодня решил своим голом исход встречи. Мне очень нравятся такие игроки».

О значении этого «матча столетия»: «Я рад за болельщиков, а также за игроков и наставников, которые выступали за «Монако». Когда я услышал, что Арсен Венгер будет следить за игрой с трибун, я понял, что здесь собрана большая семья, и эта победа – подарок для всех, кто пришел сегодня на матч».

© ФК «Монако»

Встреча, навсегда вошедшая в историю

Вечерние сюрпризы не закончились с финальным свистком арбитра. Игроки и зрители не могли скрыть свои эмоции во время потрясающего мультимедийного и пиротехнического шоу, озарившего монакское небо фейерверками и лазерными прожекторами.

Фотографии: Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)

Широко улыбаясь, князь Альбер II, верный болельщик своего клуба, поздравил игроков. Президент Дмитрий Рыболовлев также приветствовал свою команду, выполнившую задачу. А пятьдесят легендарных звёзд клуба – от Люсьена Коссу до Людовика Жюли – дружно отметили аплодисментами эту новую страницу в истории княжеского клуба.

Можно с уверенностью сказать, что этот матч в честь 100-летия клуба навсегда останется в памяти всех его болельщиков. В этот день соединились прошлое и настоящее для празднования светлого будущего.

Благодаря этой победе ФК «Монако» с 16 очками догнал ПСЖ на вершине турнирной таблицы Лиги 1. После шести беспроигрышных матчей в чемпионате княжеский клуб в среду, 2 октября, отправится в Загреб на свою вторую встречу в Лиге Чемпионов.

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