«Формула-1»: гонщики, вошедшие в историю Гран-при Монако

Пускай 78-ой Гран-при Монако (который должен был проходить 21-24 мая на легендарной монакской трассе) отменен, мы предлагаем вам вспомнить гонщиков, вошедших в историю самой престижной в мире гонки. Айртон Сенна, Льюис Хэмилтон, Ален Прост, Михаэль Шумахер – все эти асы в разное время блистали на трассе в Монте-Карло.

Айртон Сенна (Ayrton Senna)

Его нельзя не упомянуть. Его статус «легенды» говорит сам за себя. Как и список наград. Просто подумайте! Шестикратный победитель (в 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 и 1993 годах) Айртон Сенна смог укротить самую престижную в мире трассу Гран-при Монако. Именно здесь, в Княжестве, бразилец заявил о себе миру во время своего первого сезона в «Формуле-1» в 1984 году. За рулем скромного болида «Toleman-Hart» Айртон Сенна впервые в своей карьере поднялся на пьедестал победителей Гран-при. Та гонка запомнилась всем внезапно начавшимся ливнем, из-за которого организаторы были вынуждены остановить гонку практически в самом начале. На тех гонках бразилец соревновался с Аленом Просом, который в итоге занял первое место. Тогда и зародилось одно из самых красивых соперничеств в истории автоспорта – между Сенной и Просом. Айртон Сенна трагически погиб в аварии на Гран-при Сан-Марино в 1994 году. Он, человек, которого считают одним из лучших гонщиков «Формулы-1», навсегда вписал свое имя в историю Гран-при Монако.

On May 18, 1985, exactly 35 years ago, Ayrton Senna secured his third pole in Formula One, this time at the legendary Monaco track. Take a look back at the Brazilian's first pole position in the Principality. https://t.co/4Acw2zcG8b #SennaSempre — Ayrton Senna (@ayrtonsenna) May 18, 2020

Ален Прост (Alain Prost)

Человек, получивший за свой интеллектуальный подход к гонкам прозвище «профессор», также оставил свой след в истории соревнований. В течение почти десяти лет Айртон Сенна и Ален Прост участвовали во всех Гран-при Монако и восхищали публику со всего мира захватывающими битвами на трассе. В сердце француза, четырехкратного победителя соревнований в Монако (в 1984, 1985, 1986, 1988 годах) глубоко запали извилистые крутые трассы Гран-при, который он считает «по-настоящему волшебным» и «особым» событием в календаре мероприятий «Формулы-1».

I will always remember this day! 24 years ago I can’t believe. pic.twitter.com/r4kpPNPAsD — Alain Prost (@Prost_official) May 1, 2018

Грэм Хилл (Graham Hill)

Человек из другой эпохи, из другой «Формулы-1», менее технологичной, гораздо более жесткой и опасной. В 1960-ые годы имя британского гонщика, выступавшего сначала за рулем «BRM», а затем «Lotus», не сходило с вершины турнирных таблиц «Формулы-1». На его счету пять побед в Гран-при Монако (в 1963, 1964, 1965, 1968 и 1969 годах). Грэм Хилл был рекордсменом по количеству побед на соревнованиях в Монако, столько же побед было только у Михаэля Шумахера (см. ниже) и чуть больше у Айртона Сенны (см. выше). Уроженец Лондона – единственный гонщик в истории «Формулы-1», которому удалось выиграть все три самые престижные международные соревнования: 500 миль Индианаполиса, 24 часа Ле-Мана и Гран-при Монако.

On this day, Graham Hill won the #MonacoGP for a fifth time with victory in 1969. Only Ayrton Senna (6) has won the iconic race more times than him. #F1 pic.twitter.com/iKgYGdvlDH — Planet F1 (@Planet_F1) May 18, 2020

Михаэль Шумахер (Michael Schumacher)

Гран-при Монако стал одним из мест становления этого гонщика. Княжество занимает важное место в сердце «Шуми», здесь он пять раз выигрывал Гран-при (в 1994, 1995, 1997, 1999 и 2001 годах). Его успешную карьеру омрачил совершенно неспортивный эпизод во время заезда в 2006 году. Впоследствии Шумахера обвинят в преднамеренности его «ошибки». Немец зажал своего главного противника – Фернандо Алонсо, будущего победителя Гран-при – на повороте «Ла Раскасс», чтобы помешать ему завершить круг и лишить его поул-позиции. После более чем семичасового совещания судей Михаэля Шумахера признали виновным в том, что он «намеренно остановил машину на трассе именно тогда, когда он шел с лучшим временем». Эта ошибка тогда могла стоить Шумахеру карьеры. Но сегодня жители Монако вспоминают гонщика, прежде всего, как пятикратного (как и Грэм Хилл) победителя Гран-при из 1990-х годов, второго по величине в этом плане гонщика после Айртона Сенны.

A brilliant final sector from Michael Schumacher (Ferrari F310) as he took Pole Position with a lap of 1min 20.356secs, half a second faster than Damon Hill (Williams-Renault). Monaco GP Qualifying, Monte Carlo, 18th May 1996. #F1 pic.twitter.com/DqteUa4ZM7 — F1 in the 1990s 🚦🏎🏁🏆🍾 (@1990sF1) May 18, 2020

Льюис Хэмилтон (Lewis Hamilton)

В нынешних гонках «Формулы-1» он и Нико Росберг (см. ниже) являются бесспорными лидерами. За рулем болида «McLaren», с которым он выиграл первый из шести титулов чемпиона мира, и непобедимого «Mercedes», с которым он лидировал в гонках «Формулы-1» в течение почти десяти сезонов, Льюис Хэмилтон выиграл три Гран-при Монако (в 2008, 2016 и 2019 годах). Однако действующему чемпиону пришлось ждать восемь лет после первой победы, прежде чем снова выиграть Гран-при. Если сейчас 35-летний гонщик решит продлить свою спортивную карьеру еще на несколько сезонов, он, обладатель рекорда по количеству поул-позиций, вполне может добавить еще несколько побед на трассе в Монако в свой длинный список наград и оказаться наравне с Айртоном Сенной с его шестью победами на самой вершине пирамиды Мастеров Гран-при Монако.

Who else can't wait for the season to start again? 🙏🏾 https://t.co/JbBqAoOQea — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 6, 2020

Нико Росберг (Nico Rosberg)

Возможно, Льюис Хэмилтон (см. ниже) не выиграл столько гонок Гран-при, сколько мог бы, потому, что на целых три года подряд монакскую трассу облюбовал Нико Росберг. На трассе своего почти родного Княжества победитель Гран-при Монако в 2013, 2014 и 2015 годах чувствует себя как дома и не скрывает, что Гран-при Монако занимает большое место в его сердце. «Я знаю все изгибы трассы наизусть, еще с тех пор, как я здесь учился». Немец, который считается в Монако местным героем, даже имел честь провести Его Светлость князя Альбера II по легендарной 3,3-километровой трассе в 2016 году за рулем «Mercedes-Benz Gullwing 300 SL», выпущенного в 1955 году.

Rencontre entre S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco & @nico_rosberg à bord de la @Jaguar I-Pace. #MonacoEPrix pic.twitter.com/cVsylLeweZ — Automobile Club MC (@ACM_Media) May 11, 2019

Оливье Панис (Olivier Panis)

Самый незабываемый, самый известный, самый невероятный… Не хватит превосходных степеней, чтобы описать Оливье Паниса, победителя Гран-при Монако 1996 года, последнего на данный момент француза, выигравшего гонки в Княжестве. Некогда стартовавший за рулем «Ligier» с низкого 14-го места на своих первых гонках в Монако, запомнившихся мокрой трассой и бесчисленными сходами с дистанции (только Панис, Култхард и Херберт закончили гонку, тогда был зафиксирован самый низкий в истории показатель общего числа гонщиков на финише), уроженец Гренобля добился самых больших успехов на соревнованиях в Монако за всю историю гонок. Достаточное основание для того, чтобы внести его в список великих гонщиков, которые прославились на трассах Княжества.