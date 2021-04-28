











Monaco Tribune делится лучшими адресами в Монако для сладкоежек. Предлагаем подборку кондитерских, которые, на наш взгляд, являются самыми лучшими в Княжестве.

Десерты — это настоящее искусство. Сегодня мы приглашаем открыть для себя три кондитерских, заслуживших любовь жителей Княжества. Клубничный пирог, миндальное печенье или шоколадный эклер — каждому свое! Десерты во время пандемии приносят всем нам радость: пора побаловать себя. Конечно, этот список сладостей Монако далеко не полный.

Кондитерская «Riviera»

Одна из старейших кондитерских Монако носит название «Riviera» и основана в 1955 году. Пять лет назад заведение купил Александр Селезнев. Сегодня он известен как «Шеф Алекс». Мастер из России предлагает классические решения: мильфей и макаруны, а также популярные в России десерты — медовик и выпечку с маком.

Александр Селезнев — победитель многочисленных конкурсов и фестивалей. «Шеф Алекс» написал книги, ставшие бестселлерами. Клиенты становятся в очереди перед кондитерской «Riviera» благодаря десертам без глютена, сахара и лактозы. Такие деликатесы сложно найти где-то еще.

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Кафе «Pierre Hermé»

Говоря о кондитерских изделиях, невозможно спорить, что творения Пьера Эрме (Pierre Hermé) — чемпионы в этой области. Шеф-повар признан лучшим кондитером мира в рейтинге «50 лучших ресторанов мира» в 2016 году. Кафе Пьера Эрме расположено в торговом центре Métropole.

В меню представлены знаковые десерты от именитого кондитера. Среди них — торты «Могадор» и «Исфахан», а также «Бесконечно ванильный пирог». Мастер не забывает и о классических десертах, таких как миндальное печенье и мадлен. Деликатесы также доступны в концептуальном магазине KOMO Monaco рядом с рынком Кондамина. Кафе «Pierre Hermé» работает на радость жителям и гостям Монако с 2019 года и не собирается останавливаться.

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Кондитерская «Cova»

Итальянская кондитерская «Cova» работает с 1817 года. Четыре года назад заведение открыло магазин в самом центре Монте-Карло в сотрудничестве с предпринимателем Флавио Бриаторе. Это место буквально дышит историей. На стенах можно увидеть фотографии миланской кондитерской «Cova», а декор, вдохновленный богатой историей заведения, переносит нас в атмосферу прошлого.

Миланскую кондитерскую «Cova» в Италии знают все. Она славится не только качественными десертами, но и безукоризненным сервисом и впечатляющим дизайном. Конечно, в первую очередь взгляды покупателей притягивают сладости, выставленные в витринах. От знаменитого «Панеттоне», рецепт которого бережно хранят более двух столетий, до фирменного десерта бренда — торта «Захер» с шоколадом и абрикосами. «Cova» приглашает в уникальное гастрономическое путешествие. Все на радость клиентам!