Le supermarché Casino du port Hercule annonce sa prochaine fermeture

Le Casino est ouvert 7j/7 et 24h/24 © Jérôme Louveton via Facebook

Le local devrait toutefois rester une enseigne de supermarché.

Seul magasin ouvert 24h/24, le supermarché Casino situé sur le port au 17 boulevard Albert Ier est apprécié des Monégasques et résidents. Il fermera pourtant définitivement ses portes le 27 mai au soir.

Publicité

Ce n’est un secret pour personne. Le groupe Casino, en difficulté financière, a été contraint de vendre environ 300 magasins à la concurrence. Cette vente massive devrait permettre au groupe de conserver ses supérettes sur le territoire français.

Les grands gagnants sont Intermarché et Auchan qui récupèrent une large partie des magasins fondés par Casino tandis que Carrefour reprend une vingtaine de magasins.

Quelles sont les enseignes qui vous manquent le plus à Monaco ?

Pour l’heure, impossible d’affirmer officiellement qui de Carrefour, Intermarché ou Auchan reprendra le Casino du port Hercule mais une chose est sûre, le local restera un supermarché.

L’enseigne invite ses clients à « utiliser le solde de leur cagnotte, disponible sur leur carte de fidélité Casino » avant le 28 mai. Elle précise que « la carte Floa Bank continuera de fonctionner normalement » et qu’il sera possible « de l’utiliser pour tous ses achats ».

« Le service H24, 7/7 était vraiment top »

A l’annonce de sa fermeture, le Casino se fait déjà regretter et en particulier son ouverture toute la semaine et 24h/24. Si certains clients le trouvent « cher », ils reconnaissent que son « service H24, 7/7 était vraiment top » et « dépanne de fou ».

La plupart des internautes de la page Facebook Aide et solidarité entre les résidents de Monaco espèrent donc que l’ouverture 24h/24 perdure avec l’arrivée de l’enseigne remplaçante et que les prix restent corrects voire diminuent.