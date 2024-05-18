Супермаркет Casino в Порту Эркюль объявил о предстоящем закрытии

Освободившуюся площадь займёт другой супермаркет.

Единственный круглосуточный супермаркет супермаркет Casino, расположенный в порту на бульваре Альбер I, 17, пользуется популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Однако вечером 27 мая он закроет свои двери раз и навсегда.

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Это уже давно не секрет. Холдинг Casino, испытывающий финансовые трудности, был вынужден продать около 300 магазинов конкурентам. Эта масштабная распродажа должна позволить группе сохранить свои магазины во Франции.

В выигрыше окажутся компании Intermarché и Auchan, которым достанется большая часть магазинов Casino, в то время, как Carrefour приобретет около двадцати магазинов.

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На данный момент невозможно точно сказать, придёт ли на место Casino в Порту Эркюле магазин Carrefour, Intermarché или Auchan, но одно можно утверждать точно: магазин останется супермаркетом.

Сеть предлагает своим покупателям использовать остаток средств, имеющийся на их карте лояльности Casino, до 28 мая. Компания добавляет, что «карта Floa Bank будет продолжать функционировать в обычном режиме» и что «её можно будет использовать для всех покупок».

«Круглосуточное обслуживание было несомненным плюсом»

После объявления о закрытии магазина, многие уже ощущают его будущую нехватку, особенно круглосуточной работы. Несмотря на то, что некоторые клиенты считали его «дорогим», они признавали, что «круглосуточное обслуживание было несомненным плюсом» и «выручало не раз».

Большинство пользователей страницы Facebook Aide et solidarité entre les résidents de Monaco надеются, что с появлением нового магазина круглосуточное обслуживание продолжится, а цены останутся приемлемыми или даже снизятся.