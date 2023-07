L’intérim continue d’attirer les travailleurs à Monaco

Selon l’IMSEE, plus de 46 000 missions ont été réalisées par l’ensemble des intérimaires sur 2022, contre 36 000 en 2021.

Dans son dernier rapport, l’Institut Monégasque de la Statistique partage les chiffres 2022 du travail intérimaire à Monaco.

Avec 46 250 missions réalisées sur toute l’année grâce aux 17 agences d’intérim de la Principauté, 2022 signe une progression de plus de 28% par rapport à 2021, année qui avait elle-même progressé de 10% par rapport à 2020.

Et c’est dans la construction que les contrats d’intérim sont les plus nombreux : le secteur représente à lui seul 43% des missions et 65,4% des jours travaillés.

Sur la deuxième marche du podium, l’on retrouve l’hébergement et la restauration, secteur qui représente 20,8% des missions et 3,7% des jours travaillés.

Enfin, les activités scientifiques et techniques et services administratifs et de soutien occupent la troisième place, avec 11,7% des missions et 7,4% des jours travaillés.

Qui sont les intérimaires ?

Cette large place occupée par la construction explique, peut-être, l’écrasante majorité de salariés masculins sur l’ensemble des missions en intérim : 84,5% au total. A titre de comparaison, le secteur privé compte 61,1% d’hommes.

La prépondérance du secteur explique aussi la baisse drastique du nombre d’heures travaillées dans l’intérim au mois d’août 2022, et le repli du nombre de salariés (-14% par rapport au mois précédent) « sous l’effet notamment de la baisse d’activité traditionnellement observée dans le bâtiment à cette période. »

L’Institut ne dévoilant pas cette fois-ci le nombre d’intérimaires total sur l’année 2022 – on en comptait plus de 11 000 en 2021 – il détaille cependant l’évolution mensuelle de l’intérim. Aussi, si en décembre 2022, la Principauté comptait 6 117 salariés intérimaires, c’est en juillet que le pic a été atteint, avec près de 6 700 travailleurs.

Enfin, côté nationalité, l’IMSEE recense 42% d’intérimaires français (contre 60% dans le secteur privé). Les travailleurs portugais, quant à eux, arrivent en deuxième position, à hauteur de 21,3% des employés, suivis des Italiens, qui représentent 15,9% des intérimaires. Les Monégasques, quant à eux, « sont pratiquement absents de la population des salariés des Activités agences de travail temporaire. »

A noter également que sur les 6 117 salariés évoqués précédemment, la quasi-totalité réside en dehors de la Principauté, don 14% en Italie et 15,3% dans les communes limitrophes. La majorité (environ 4 100 personnes) vit dans les Alpes-Maritimes. Seule une centaine de travailleurs intérimaires vit à Monaco.