Inculpation judiciaire, travaux, changements… Le maire de Monaco s’exprime pour la rentrée 

Dans une interview diffusée sur Monaco Info, Georges Marsan a évoqué son retour et les grands chantiers à venir pour la Mairie de Monaco.

En avril dernier, Georges Marsan avait repris ses fonctions de maire après avoir été inculpé pour des soupçons de corruption. Sur cette affaire toujours en cours, il prononce quelques mots : « On s’est toujours limité de donner peu d’informations puisqu’on est toujours dans le secret de l’instruction. Le maire et certains employés municipaux subissent encore quelques empêchements […] on attend le résultat de la chambre d’instruction qui dira si l’instruction est toujours en cours ou non », dit-il avant de clamer son innocence et celle de son équipe.

Les projets de sa nouvelle mandature

Autre sujet évoqué, celui de la future rénovation du marché de la Condamine, qui fait partie des principaux projets de la sixième mandature consécutive de Georges Marsan. « C’est un réagencement intérieur, c’est-à-dire que la place d’Armes, avec ses maraîchers et son bâtiment patrimonial, ne sera pas touchée ». Le but ? «Faire coïncider la capacité d’accueil des cabines avec l’augmentation de ces espaces de convivialité », explique le maire avant de donner une date précise : « On pense commencer les travaux en janvier 2025 pour un an ».

Concernant la nouvelle médiathèque et la nouvelle salle de spectacle à l’Îlot Pasteur, Georges Marsan annonce un retard dans la livraison des lieux. Alors qu’elles devaient ouvrir en fin d’année, elles ne le seront qu’au printemps 2025.

Actuellement fermé pour travaux, le Jardin Exotique de Monaco va bientôt rouvrir au public. « Début de l’été 2025, un jardin exotique tout neuf va proposer une offre touristique et culturelle exceptionnelle », affirme le maire.

Un gouvernement qui se renouvelle

La rentrée politique a été marquée par l’arrivée de Didier Guillaume, nouveau ministre d’Etat et Lionel Beffre à la tête du département de l’Intérieur, au sein du Gouvernement Princier. À ce sujet, le maire de Monaco s’exprime : « J’ai eu une visite au ministère d’Etat où j’ai pu rencontrer le nouveau ministre d’Etat. On a de grands dossiers en commun, le principal étant bien évidemment celui du cimetière et des travaux au niveau de l’îlot Charles III ».

Georges Marsan a d’ailleurs profité de cette interview pour faire le point sur ce dossier épineux : « Il faut savoir que le cimetière aujourd’hui ne répond plus aux normes, donc il doit y avoir une modernisation mais pour faire ces travaux, il y a 207 tombes qui doivent être déplacées », dit-il avant d’ajouter qu’ « Il faudra y avoir un accord des familles pour le transfert des sépultures ».

La Mairie de Monaco, quant à elle, a accueilli une nouvelle secrétaire général en la personne d’Isabelle Costa. « C’est quelqu’un qui est beaucoup à l’écoute donc je suis évidemment très heureux qu’elle vienne travailler avec nous », avoue le maire. Et ce n’est pas le travail qui va manquer car « elle a pris tous les dossiers en cours avec des priorités sur le système financier de la Mairie que l’on doit faire évoluer mais également, on a créé il y a quelques mois une commission du règlement intérieur […] pour établir et fixer les règles et les principes déontologiques, éthiques et de conformité pour le maire et les élus ».