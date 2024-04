Georges Marsan a repris ses fonctions de Maire

Il avait été placé en garde à vue puis inculpé en janvier dernier.

« C’est en remerciant la Maire Suppléante, les membres du Conseil Communal et l’ensemble du personnel que le Maire Georges Marsan a effectué son retour en Mairie ce jour », annonce un communiqué de la Mairie de Monaco ce lundi 8 avril.

Sans donner de prĂ©cision sur le volet judiciaire, la suite du document indique qu’une confĂ©rence de presse aura lieu mardi 16 avril prochain Ă 9 heures.

Pour rappel, dans le cadre d’une information judiciaire concernant le Maire et trois autres personnes, les trois juges d’instruction monégasques ont été chargés des chefs de « corruption active sur un agent public national », « corruption passive par un agent public national », « trafics d’influence actif et passif », « prise illégale d’intérêt par un agent public national » et « association de malfaiteurs ».