L’ambassadrice d’Italie à Monaco remet ses lettres de créances au Prince Albert II

Le Prince Albert II et Mme Manuela Ruosi © Axel Bastello / Michael Alesi / Palais princier

La cérémonie officielle a eu lieu au sein du Palais Princier.

Ce lundi 16 septembre, la Principauté a reçu sur son territoire Mme Manuela Ruosi, le nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Italie à Monaco.

Comme le veut la coutume, Manuela Ruosi a passé en revue le détachement de la compagnie des Carabiniers du Prince avant d’être accueillie par M. Vincent Floreani, Chambellan du Prince Albert II. Elle a ensuite été invitée à rejoindre le salon des Glaces pour la remise de ses lettres de créance au Souverain.

Un geste protocolaire qui s’est déroulé en présence de Mme Yvette Lambin-Berti, Secrétaire d’Etat, M. Christophe Steiner, Directeur de Cabinet, Mme Isabelle-Berro Amadeï, Conseiller de Gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, et M. Giuseppe Folino, attaché en charge des Affaires administratives, consulaires et sociales à l’Ambassade d’Italie.

À midi, tous ont assisté à la relève de la garde et à l’aubade jouée par la 6e flotte américaine dans le cadre des commémorations de l’Amiral de Grasse, depuis les fenêtres du salon des Glaces.