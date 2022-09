L’application, qui comptait fin août près de 4 000 inscrits, s’avère être une solution efficace face à la hausse inédite des prix du carburant, mais aussi au regard de l’urgence climatique.

Klaxit se présente comme le leader français du covoiturage domicile-travail. L’application, lancée il y a deux ans en Principauté, sous le pilotage conjoint de la Direction des Services Numériques, de la Mission pour la Transition Energétique et de la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, permet aux passagers de voyager gratuitement et aux conducteurs de percevoir une petite rémunération (de 1,5 € à 3 € par passager, en fonction de la distance parcourue).

De quoi en convaincre plus d’un, surtout à l’heure où les prix à la pompe flambent, et où l’urgence climatique est de plus en plus criante. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. La première année, environ 1 000 trajets par mois étaient réalisés, alors que nous sommes à 2 000 par semaine au cours de ces derniers mois. Sans grande surprise, Nice est le point de départ et la destination les plus fréquentés (42% au total), suivie de près par l’Italie.

Le développement du covoiturage profite également aux entreprises, et notamment aux 35 partenaires du projet comme le CHPG, la SBM ou le Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM). « Le covoiturage réduit le stress et permet aux travailleurs de socialiser avec d’autres salariés de l’entreprises et/ou de la Principauté, ce qui est interessant en sortie de pandémie », remarque un représentant du CCM.

Objectif : retrouver la circulation des années 1990

Le Gouvernement, lui aussi, s’y retrouve. Quand on sait qu’un tiers des émissions de gaz a effet de serre de la Principauté provient de la mobilité, on comprend mieux pourquoi l’Exécutif œuvre tant à réduire le nombre de voitures sur le territoire monégasque. Tout trajet réalisé sur l’application et ayant pour origine ou destination Monaco est subventionné, ce qui représente un investissement pour l’état de plus de 300 000 € depuis le lancement.

Vous l’aurez compris, les déplacements et la mobilité sont au cœur de l’action du Gouvernement, qui s’est d’ailleurs fixé pour ambition de réduire le trafic, à l’horizon 2030, d’environ 20 % par rapport à 2019 des flux de véhicules légers. L’atteinte de cet objectif permettrait de revenir ainsi à une circulation équivalente à celle des années 1990.

Nous sommes sur la bonne route avec Klaxit, même si quelques améliorations restent à envisager, notamment pour résoudre les difficultés de connections avec les réseaux Bouygues Télécom, Free et Orange, qui « ne bornent pas sur les antennes de Monaco Telecom ». Dans l’attente d’un accord entre Monaco Telecom et ces opérateurs, n’hésitez pas à utiliser le wifi gratuit disponible à Monaco, aux abords des arrêts de bus par exemple.