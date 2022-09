L’application connue pour favoriser le covoiturage domicile-travail, veut aller plus loin et propose de nombreux avantages pour les conducteurs comme pour les passagers. L’opération commence ce 1er septembre et se poursuit jusqu’à la fin du mois.

Passer à la station essence n’est pas franchement un moment de plaisir, surtout depuis ces dernières semaines et l’inflation qui touche l’Occident. Alors, pour aider tous ceux qui n’ont pas d’autres choix que de se déplacer en voiture entre Monaco et l’Hexagone, Klaxit met en place un dispositif inédit.

Un plein offert

Chaque jour, une nouvelle chance de gagner une carte carburant est proposée aux utilisateurs. Pour tenter de gagner un plein d’essence c’est simple, il suffit de télécharger l’application Klaxit, de renseigner son profil et de covoiturer.

20€ à gagner

À tous les conducteurs, c’est le moment ou jamais de vous lancer dans le covoiturage. Klaxit lance une offre de bienvenue valable tout au long du mois de septembre, du 1er au 30. Pour en bénéficier, réalisez votre premier covoiturage et vous recevrez 20€ en carte cadeau, valable dans différentes enseignes.

Pour rappel, les conducteurs gagnent 120€ par mois en covoiturant régulièrement, alors que les passagers bénéficient des trajets offerts partout en France, et en illimité dans les villes partenaires. Notez aussi que tout au long de l’année, le système de parrainage permet également d’économiser quelques dizaines d’euros.