Привлекательность, транспорт, жильё: основные направления развития Монако для Дидье Гийома и княжеского правительства

На пресс-конференции новый государственный министр нацелился на урегулирование отношений в Национальным советом и анонсировал второй национальный план по жилью.

Дидье Гийом впервые выступил перед журналистами в своём новом качестве государственного министра, как и пять советников-министров: Лионель Беффр, Пьер-Андре Чиаппори, Кристоф Робино, Селин Карон-Дагиони и Изабель Берро-Амадеи.

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Советники-министры на пресс-конференции © Стефан Данна (Stéphane Danna) / Дирекция по связям

В своём выступлении Дидье Гийом осветил основные направления будущей работы правительственной команды на этот год. Он проявил скромность в отношении своих новых обязанностей, а также свою решимость в проведении необходимых реформ. «Я прибыл в Княжество с большой скромностью и решительностью, подчеркнул он, напомнив о важности правительственной команды, сплочённой и спаянной (…) на службе Князя и монегасков.»

1. Привлекательность и экономика: исторический приоритет

Привлекательность остаётся путеводной нитью монакской политики. Дидье Гийом напомнил, что она относится к «истории Княжества и династии Гримальди.»

«Вселять доверие в рынки и заинтересовывать инвесторов». Так государственный министр кратко определил свою стратегию повышения привлекательности. Он также напомнил, что «безопасность и надёжность» так же высоко ценятся в Княжестве, как и система школьного образования, динамизм культурной жизни и политическая стабильность. Монако также может похвастаться отсутствием долгов, что является важным аргументом для снискания доверия финансовых рынков. Однако государственный министр признал, что эта растущая привлекательность порождает логистические вызовы, в частности в сфере транспорта.

В свою очередь Пьер-Андре Чиаппори, советник-министр финансов, напомнил о скором завершении проекта Маретерра, важного «финансового кладезя» для Княжества, который по его окончании потребует большой бюджетной осторожности. «Необходима осторожность», утверждает он в преддверии сложных дебатов по бюджету в ближайшие месяцы, в частности по корректировке этого бюджета.

2. Транспорт: постоянный вызов для мобильности

Транспорт – главнейший вызов для Монако, в частности для тысяч челночных работников, ежедневно приезжающих в Княжество. Дидье Гийом признал нынешние трудности, заявив, что потратил «один час и двадцать пять минут, чтобы добраться до Монако» на автомобиле из Ниццы. «Сегодня челночникам не просто», признал он.

Относительно остановки движения поездов после 21:00 из-за ремонтных работ Селин Карон-Дагиони, советник-министр по вопросам благоустройства и окружающей среды, посетовала на недостаточную гласность в этих ремонтных работах, о которых правительство узнало практически одновременно с пользователями линии.

На сегодняшний день переговоры с SNCF Réseaux продолжаются, но советник-министр надеется отодвинуть начало ремонтных работ «систематически» на 22:00 вместо 21:00, как это происходит сегодня.

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3. Жильё: на пути ко второму национальному плану

В этом году вопросы жилья остаются среди приоритетов правительства. Дидье Гийом утверждает, что в последние годы, благодаря жилищному плану, «было построено много жилья», но потребность в новом жилье остаётся высокой. Первый национальный план по строительству жилья сегодня закончен, а второй находится в процессе подготовки. Он будет презентован до начала лета.

4. Национальный совет: жизненно важное сотрудничество

Опираясь на свой парламентский опыт, Дидье Гийом еще раз подчеркнул важность гармоничного сотрудничества правительства с Национальным советом. «Я работал в парламенте более десяти лет. Парламентская власть – сама суть нашей конституции». Правительство и Национальный совет «имеют разную легитимность, но ни одна из них не сильнее другой. Мы должны работать вместе», напомнил он.

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5. Европа и Moneyval: к большей гласности

Дидье Гийом также затронул отношения с Европой и вопрос теневых списков. Он подчеркнул, что несмотря на реформы и предстоящие этапы, «Монако остаётся крепкой моделью» с надёжным экономическим фундаментом. Гласность и этика являются приоритетными направлениями в укреплении репутации Княжества на международной арене. «Двигаясь в направлении гласности, мы работаем лучше», утверждает государственный министр.