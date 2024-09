Logements domaniaux, transports, déchets, le Conseil National fixe ses priorités pour la rentrée

Le Conseil National lance une grande consultation pour l’avenir de la Principauté.

Au tour du Conseil National de faire sa rentrée. Après les élèves et le Gouvernement, le Conseil National a donné une conférence de presse ce mardi 10 septembre pour aborder « les priorités de l’Assemblée en vue de l’examen du 2ème Budget Rectificatif 2024 » qui aura lieu en octobre.

Pour cette nouvelle année qui se dessine, l’accent est donc mis sur les logements domaniaux. En plus de la création d’une agence domaniale qui devrait offrir un « accueil centralisé pour faciliter les démarches », la Principauté compte accueillir 60 nouveaux appartements domaniaux.

Alors qu’en fin d’année dernière le projet de restructuration du centre commerciale de Fontvieille faisait débat entre le Gouvernement et le Conseil National, ce dernier a rappelé lors de cette séance de rentrée « attendre du Gouvernement la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, d’un projet de restructuration de ce lieu de vie et d’animation qualitatif, ambitieux et rentable. »

La fermeture complète de la ligne de train entre Nice et Vintimille cinq soirs sur sept a également fait réagir et les élus espèrent, par ailleurs, « des mesures fortes du Gouvernement et des actions sur le court, moyen et long terme. » Sur cette priorité transport, le Conseil National compte renforcer le dialogue avec les élus voisins pour permettre de trouver des « solutions en matière de mobilité. »

« Au vu du coût très élevé annoncé » du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets, le Conseil National demande au Gouvernement d’étudier la mutualisation du traitement avec les communes voisines.

Grande consultation à destination des Monégasques

« L’écoute que le Conseil National doit aux Monégasques est plus que jamais une priorité » a déclaré Thomas Brezzo, Président du Conseil Nationale. Pour ce faire, le Conseil National de Monaco a lancé une grande consultation, en collaboration avec l’institut BVA Xsight, pour permettre aux Monégasques de plus de 18 ans et inscrits sur la liste électorale de s’exprimer sur divers sujets.

Concrètement, les intéressés vont recevoir un courrier où figure un QR Code afin de répondre à un questionnaire en ligne, sauf pour les plus de 65 ans qui recevront ledit questionnaire en version papier. D’une durée d’une dizaine de minutes, le questionnaire vise « à faire émerger les principales préoccupations des Monégasques » et analyser « l’état d’esprit » des Monégasques dans l’objectif de situer Monaco à l’international selon l’indice du bonheur.

La consultation prendra fin le 30 septembre et les résultats seront rendus publics dans le courant de l’automne.