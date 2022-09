Le projet de déconstruction-reconstruction de cet immeuble domanial prévoit la réalisation de trois bâtiments d’environ 200 appartements, une dizaine de bureaux, une crèche, un commerce, des équipements collectifs et un parking.

Le 12 septembre dernier, le conseil communal s’est prononcé à l’unanimité en faveur de l’opération du Bel Air. Cet immeuble, situé au 64 boulevard du Jardin Exotique, fait partie des domaniaux les plus ancien de Monaco. Sorti de terre en 1966, il sera rasé puis reconstruit dans le cadre du plan national pour le logement des Monégasques.

Une majorité de 3 pièces

L’opération, qui consiste à construire 3 blocs distincts sur une surface de 6000m2, comporte principalement des appartements, 197 exactement, avec autant de caves. Dans le détail, 48 appartements de type « 2 pièces » vont voir le jour, 81 de type « 3 pièces », 61 de type « 4 pièces » et 7 de type « 5 pièces ».

Le projet comporte aussi 7 à 11 bureaux, un local à usage de commerce de plus de 80m2, environ 300 places de parking pour les véhicules et 108 stationnements pour les deux-roues, une crèche de 1500 m2 et une loge gardien.

Des immeubles verts

Le projet devra au maximum se fondre dans le paysage, comme le stipule le procès verbal de la séance publique : « La forme urbaine de ce bâtiment doit s’inscrire suivant un principe de compacité permettant de préserver au maximum les vues en amont. Cette compacité doit s’accompagner d’une écriture architecturale particulièrement soignée permettant d’atténuer l’effet « masse » ».

Aussi, la végétation sera omniprésente. Le but étant de former un parc naturel vertical propice au développement de la faune et la flore : oiseaux, insectes, mousse ou champignons y trouveront un refuge douillet.

Un autre sujet très à l’ordre du jour, les économies d’énergies. Isolation de façade par l’extérieur, panneaux solaires sur les toits, système de recyclage des eaux ou utilisation d’un béton armé de type béton bas carbone, tout à été pensé pour faire plus d’économies possible. Le programme prévoit d’ailleurs d’atteindre la certification NF Habitat HQE deux étoiles, en plus du niveau argent BD2M en phase de conception.

Evidement, un tel chantier a un coût : 155 000 000€ hors taxes.

Enfin que les automobilistes se rassurent, ce chantier de 48 mois qui a débuté cet été, ne devrait pas occasionner d’importantes perturbations sur les routes, si ce n’est que ponctuellement sur le boulevard du Jardin Exotique. La livraison est prévue dans le courant de l’année 2026.