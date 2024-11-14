Городское планирование, экология и мобильность — 5 важных итогов пресс-конференции Селин Карон-Даджиони

Правительственный советник и министр говорила о мобильности - одной из самых серьезных проблем Княжества © Фото Манюэль Витали / Управление по ксвязям с общественностью

Правительственный советник-министр по вопросам инфраструктуры, окружающей среды и градостроительства Селин Карон-Даджиони поделилась успехами и планами своего ведомства.

Сегодня на пресс-конференции правительственный советник-министр по вопросам инфраструктуры, окружающей среды и градостроительства Селин Карон-Даджиони поделилась успехами и планами своего ведомства. Главные темы касались устойчивого развития, улучшения городской мобильности и «зелёного» перехода. Ниже приводим пять основных моментов, выделенных министром.

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1. Активный темп реализации проектов

В последние годы в Монако завершено множество крупных инфраструктурных проектов. Недавно открылись такие важные объекты, как Колледж им. Карла III и новое здание Общества защиты животных. Селин Карон-Даджиони с улыбкой отметила: «Кажется, что инаугурации следуют одна за другой», — что, по ее словам, отражает активные темпы работы.

Уже в ближайшие дни планируется открытие «Виллы Кармелья», а на участке «Маретерра», где весной Управление по благоустройству высадило зелёные насаждения, уже заметны первые результаты — новая зелень радует глаз.

Работы на участке «Бель Эйр» идут по графику, и снос завершён быстро и без происшествий. «Все меры предосторожности, принятые с самого начала, дали свои результаты», — отметила министр эффективность строительных работ.

Проект новой больницы тоже набирает обороты: строители возводят по два этажа в месяц, что позволяет рассчитывать на своевременное завершение проекта.

2. Предстоящие проекты: парковка «Вюртемберг», пешеходный мост, медиатека и пространство им. Лео Ферре

Строительство парковки «Вюртемберг» планируется завершить в первой половине 2025 года. Первоначально там будет 565 парковочных мест, а после окончания всех работ их станет 863. Для владельцев электромобилей предусмотрены 100 зарядных станций, а для двухколёсного транспорта — 193 места, отвечая на растущие потребности пользователей в устойчивых решениях для мобильности.

В феврале 2025 года откроется пешеходный мост, который соединит квартал Пастера со штаб-квартирой SMEG. А к середине года завершится строительство «почтово-сортировочного центра, медиатеки и нового пространства им. Лео Ферре».

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен торжественно открыли новое здание Колледжа им. Карла III

3. «Зелёный» переход и углеродная нейтральность

Монако ставит перед собой цель стать углеродно нейтральным к 2050 году, поэтому уже сегодня активно сокращает выбросы и развивает новые источники энергии. Селин Карон-Даджиони отметила, что действовать нужно уже сейчас: «Чтобы получить результат через несколько лет, нужно закладывать основы сегодня».

4. Расширение транспортного плана

Монако активно развивает транспортную сеть, поддерживая «гибкую мобильность» — более экологичные и удобные для пользователей способы передвижения. Сервис Clic-Bus и новые экспресс-маршруты стали очень популярными и делают перемещения проще как для местных жителей, так и для туристов. Также активно используется парковка «Салин», которой уже пользуются более 600 человек.

Поезда, автобусы, парковки, транспорт по запросу — ключевые проекты Монако в сфере мобильности

В рамках подготовки к Играм малых государств Европы планируется перестройка стадиона Луи II, что приведёт к сокращению 400 парковочных мест. «Нельзя просто взять и перенаправить всех сразу на другую парковку», — объяснила Карон-Даджиони, отметив, что перемещение на парковку «Салин» будет происходить поэтапно.

Спрос на сервис MonaBike тоже активно растёт: в 2023 году зарегистрировано около 600 000 поездок, а в 2024 году ожидается рост примерно на 20%. Чтобы удовлетворить потребности пользователей, правительство постепенно обновляет парк велосипедов, добавляя модели с передачами, что облегчает поездки по холмистым улицам Монако.

5. Усиленное партнёрство с SNCF и инвестиции в железнодорожный транспорт

Недавние сбои в работе SNCF стали стимулом для более тесного сотрудничества Монако с регионом Прованс–Альпы–Лазурный Берег. Вместе был разработан двухлетний план, который поможет лучше координировать работы и минимизировать их влияние на трансграничных работников. «Благодаря этому нам удалось наладить более тесные связи с регионом», — отметила министр-советник.

Кроме того, Монако планирует приобрести два новых поезда, которые начнут курсировать в 2027 году, что станет важным шагом в удовлетворении растущего пассажирского спроса.