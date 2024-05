En PACA, l’immobilier en très bonne santé

L’engouement pour les zones côtières fait gonfler les prix de l’immobilier en PACA.

Publicité

Entre janvier et avril 2024, les prix de l’immobilier de la région PACA ont bondi. Par rapport à l’année dernière, le prix moyen au m² a augmenté de 6,1% atteignant des records : 5 382 €/m². Presque autant donc que les prix de l’immobilier en Île de France qui, eux, au contraire, connaissent une baisse (- 2,2%) et atteignent les 5 655€ par m².

Tableau des prix au m² par région en France © Guy Hoquet

Selon « l’Observatoire transactions Guy Hoquet » et son président Stéphane Fritz : « La Provence et la Côte d’Azur sont des secteurs atypiques en matière d’immobilier. La valeur des logements reste plus élevée que dans les autres territoires français, parce que la demande ne faiblit absolument pas. Au contraire, l’essor du télétravail a eu tendance à amplifier ce phénomène. »

Immobilier : un bien sur deux vendu à plus de 28M€ à Monaco

La demande sur la Côte d’Azur fait naturellement augmenter les moyennes. Cannes a vu les prix de ses logements augmenter de 10,6% et Nice de 10,1% par rapport à janvier-avril 2023. Il faut à présent se munir d’un budget d’environ 875 000€ pour pouvoir s’offrir un appartement à Cannes.

Ces prix en hausse incitent les propriétaires à vendre leurs biens. Par rapport à l’année dernière, 40,7% des maisons ont été mises en vente en plus et 21,8% pour les appartements à Nice. Même chose dans toute la région. Cannes enregistre également une augmentation des ventes de 42,5% concernant les maisons et 35,4% pour les appartements.