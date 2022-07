Revivez en images cette soirée magique.

L’événement était plus qu’attendu en Principauté ! Après deux ans d’interruption en raison du Covid-19, le Bal de la Rose , présidé par la Princesse Caroline, a fait son grand retour à Monaco, plus brillant et glamour que jamais. Avec pour thème « Les Années Folles », la Famille Princière, Christian Louboutin et tous les invités ont pu rivaliser de tenues toutes plus élégantes les unes que les autres.

Au cours d’un repas d’exception, les invités ont pu profiter d’un spectacle pour le moins enchanteur, au cours duquel les artistes ont pu montrer l’étendue de leur talent. Parmi eux, notamment, Dita Von Teese, qui a ponctué le show par une petite danse dans une coupe de champagne géante.

© Monte-Carlo SBM

Autre temps fort de la soirée : la tombola, présentée par Stéphane Bern. De prestigieux lots étaient en jeu, tels que des escarpins Louboutin ou un vol en jet privé.

© Monte-Carlo SBM

La soirée s’est achevée par le traditionnel Bal, où les couples ont dansé, apportant une dernière touche de magie à cet événement caritatif, donné au profit de la Fondation Princesse Grace et qui permet, chaque année, de lever des fonds pour les enfants hospitalisés et leurs familles.