Les Princes et Princesses invités au Grand Bal avaient rendez-vous à l’hôtel Hermitage le 25 juin.

L’emblématique Belle Époque de l’Hôtel Hermitage a été transformée en palais princier pour l’occasion. 150 participants se sont réunis, originaires du monde entier.

Célébrités, hommes d’affaires, politiciens, tous ont profité de cette soirée imaginée par Delia Grace Noble, cantatrice et ambassadrice de l’UNICEF. Décorations, couleurs, musique et danse, l’évènement a réuni près de 100 artistes : l’Orchestre National de l’Armée des Carabiniers italiens, l’équipe nationale tchèque de danses artistiques, des lanceurs de drapeaux, chanteurs d’opéra et de variétés, interprètes, instrumentistes ou des stars internationales du balle.

Le Salon Belle Époque était, lui, embelli de 40 000 pivoines et roses roses, recréant un parfum de féérie. Rendez-vous le 17 mai 2023 à Dubaï, au sein du Burj al Arabe, pour une nouvelle édition du Grand Bal des Princes et Princesses.