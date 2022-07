Le Couple Princier s’est marié le 1er juillet 2011.

Les Monégasques s’en souviennent comme si c’était hier. Il y a onze ans, le Prince Albert II et Charlène Wittstock se disaient « oui ». Le mariage civil, célébré le 1er juillet dans la Salle du Trône du Palais Princier, fut suivi le lendemain par une cérémonie religieuse dans la Cour d’Honneur, cinquante ans après l’union du Prince Rainier III avec Grace Kelly.

L’union avait battu des records d’audience, suivie par plus de sept millions de téléspectateurs en France, et plus d’un milliard de personnes dans le monde. En Principauté, 6 000 Monégasques se sont rendus sur la Place du Palais Princier pour saluer le nouveau Couple Princier au balcon, en agitant des drapeaux aux couleurs de Monaco et de l’Afrique du Sud.

Un anniversaire de mariage qui s’annonce plus heureux que le précédent : en juillet 2021, la Princesse Charlène ne pouvait être présente à Monaco en ce jour si particulier, pour raisons médicales. Désormais de retour en Principauté, la Princesse peut célébrer cette date auprès du Prince Albert II et des Jumeaux Princiers.

Monaco Tribune souhaite beaucoup de bonheur au Couple Princier, ainsi qu’à leurs Enfants.