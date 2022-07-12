Княгиня заказала 15 картин южноафриканского художника Джунаида Сенешаль-Сенекаль (Junaid Sénéchal-Senekal).

Это – новое начинание княгини Шарлен, недавно вернувшейся в Монако. 5-го июля княгиня объявила на своей страничке в Instagram о заказе серии картин NFT у южноафриканского художника Джунаида Сенешаль-Сенекаль в рамках своего нового проекта «OurVisionTogether». Уникальные токены (NFT) это виртуально продаваемые произведения искусства, имеющие цифровое свидетельство о праве собственности.

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Холсты южноафриканского художника будут проданы в интернете в пользу инициативы #feed2gether фонда княгини Шарлен в сотрудничестве с фондом LOUIS57 южноафриканского чемпиона по гольфу Луиса Остхейзена. Собранные средства пойдут на питание для южноафриканских детей в затруднительных положениях.

Серия из 15 цифровых произведений искусства начинается с великолепного стилизованного портрета княгини, представленного в посту Instagram. Княгиня Шарлен выразила свое «вдохновение» этим новым проектом. «Спасибо художнику @junaidssart, вложившего свою душу и сердце в эти произведения, а также свое здоровье, постясь в течение всего периода работы над ними. Питание часто принимают за неотъемлемое право, но то, что он пережил, является трагической реальностью для многих. Это только доказывает важность данного проекта», написала она в комментарии.