La Principessa ha commissionato una serie di quindici opere dall’artista sudafricano Junaid Sénéchal-Senekal.

Poco dopo il suo ritorno a Monaco, la Principessa Charlène si è lanciata in un’avventura del tutto nuova. Il 5 luglio ha annunciato sul suo profilo Instagram il suo nuovissimo progetto: la Principessa ha commissionato una serie di opere NFT dal titolo “OurVisionToghether” realizzate dall’artista sudafricano Junaid Sénéchal-Senekal. I “Non-Fungible Token”, in italiano “token non fungibili”, sono delle opere vendute virtualmente che dispongono di un certificato di proprietà digitale.

Le opere dell’artista sudafricano saranno vendute online e il ricavato sarà devoluto all’iniziativa #feed2gether promossa dalla Fondazione Principessa Charlène e dalla LOUIS57 Foundation fondata dal campione di golf sudafricano Louis Oosthuizen. L’iniziativa ha come scopo quello di sfamare i bambini in difficoltà dell’Africa del Sud.

La serie di 15 opere digitali inizia con un bellissimo ritratto stilizzato della Principessa visibile sul suo post Instagram. La Principessa Charlène è entusiasta di questo nuovo progetto. “Ringrazio l’artista @junaidssart che ci ha messo cuore e anima nella realizzazione di quest’opera, oltre a sacrificare la sua salute digiunando durante l’intera fase di creazione. Diamo spesso il cibo per scontato, ma quello che ha vissuto l’artista è la tragica realtà di molte persone. Questo dimostra quanto sia importante il nostro progetto”, spiega nella didascalia del suo post.

Il Principato si interessa agli NFT da un bel po’ di tempo. L’AS Monaco si è infatti lanciata in questa avventura già lo scorso marzo.