Княгиня отправилась на встречу с молодыми родителями и их малышами.

Нежные фотографии. В понедельник, 4 июля, Княгиня Шарлен посетила родильное отделение Центрального госпиталя имени Княгини Грейс (CHPG). Традиционный визит по случаю Дня матери, который был отложен после того, как Княгиня сдала положительный тест на Covid-19.

Eric Mathon / Княжеский дворец

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В сопровождении Фредерика Платини, генерального секретаря Красного Креста Монако, и доктора Матье Либераторе, члена Совета директоров Красного Креста Монако, который представлял руководство CHPG, Княгиня отправилась на встречу с молодыми родителями и их новорожденными детьми.

Княгиня приехала не с пустыми руками: цветы, шоколад и детские одеяльца, изготовленные вышивальщицами Boutique du Rocher, были подарены счастливым родителям при содействии Красного Креста Монако.

В прошлом году этот нежный визит совершила принцесса Стефания.