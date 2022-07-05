Княгиня отправилась на встречу с молодыми родителями и их малышами.
Нежные фотографии. В понедельник, 4 июля, Княгиня Шарлен посетила родильное отделение Центрального госпиталя имени Княгини Грейс (CHPG). Традиционный визит по случаю Дня матери, который был отложен после того, как Княгиня сдала положительный тест на Covid-19.
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В сопровождении Фредерика Платини, генерального секретаря Красного Креста Монако, и доктора Матье Либераторе, члена Совета директоров Красного Креста Монако, который представлял руководство CHPG, Княгиня отправилась на встречу с молодыми родителями и их новорожденными детьми.
Княгиня приехала не с пустыми руками: цветы, шоколад и детские одеяльца, изготовленные вышивальщицами Boutique du Rocher, были подарены счастливым родителям при содействии Красного Креста Монако.
В прошлом году этот нежный визит совершила принцесса Стефания.