











В минувшие выходные отмечался день матери. По этому случаю 31 мая Принцесса Стефания посетила родильное отделение больницы Княгини Грейс.

Фото: Frédéric Nebinger/Княжеский Дворец

Принцесса поздравила женщин, ставших матерями, и подарила одеяла для их малышей. Мероприятие было организовано Красным Крестом Монако.

Фото: Frédéric Nebinger/Княжеский Дворец

Директор больницы Княгини Грейс Бенуа де Севелингес провел для Принцессы Стефании экскурсию по родильному отделению. На встрече также присутствовали генеральный секретарь Красного Креста Монако Фредерик Платини (Frédéric Platini), глава родильного отделения профессор Бруно Карбонн (Bruno Carbonne) и заведующий радиологическим отделением доктор Филипп Бруннер (Philippe Brunner).

Фото: Frédéric Nebinger/Княжеский Дворец