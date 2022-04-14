В период с 2020 года и по сегодняшний день Фонд осуществил пять крупных акций и проектов в этой сфере.

Продвижение образования через спорт и борьба с утоплением во всем мире – вот миссия Фонда княгини Шарлен (La Fondation Princesse Charlène), который существует с 2012 года. За последние несколько лет организация достигла впечатляющих результатов: от проведения конференций по данной проблематике до создания передвижного бассейна и обучения детей плаванию по всему миру: