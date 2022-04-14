В период с 2020 года и по сегодняшний день Фонд осуществил пять крупных акций и проектов в этой сфере.
Продвижение образования через спорт и борьба с утоплением во всем мире – вот миссия Фонда княгини Шарлен (La Fondation Princesse Charlène), который существует с 2012 года. За последние несколько лет организация достигла впечатляющих результатов: от проведения конференций по данной проблематике до создания передвижного бассейна и обучения детей плаванию по всему миру:
- 23 марта в павильоне Монако на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае Фонд организовал конференцию по проблеме предотвращения утопления.
- Весь день 10 марта был посвящен спорту: в ходе мероприятия в Яхт-клубе Монако присутствующие смогли испытать возможности спортивных водных велосипедов, после чего прошла конференция в формате ужина, на которой участникам подробно рассказали о Cap Optimist. В рамках этой акции 6 спортсменок пересекут южную часть Тихого океана на SUP-сёрфах. Старт назначен на 5 июня 2022 года в Яхт-клубе Монако.
- 4 марта было подписано новое партнёрское соглашение с ассоциацией Aqwa Itineris, которое предусматривает создание передвижного бассейна, чтобы сделать уроки плавания доступными для всех.
- С 2021 года Фонд поддерживает два новых проекта по обучению плаванию. Первый — в Аргентине (Патагония), совместно с Ассоциацией «Монако-Аргентина» (Association Monaco Argentina) и Фондом Protejamos Patagonia; второй — на Гаити, совместно с L’Appel, ассоциацией международной солидарности, ориентированной на развитие детей и их коллективов.
- В 2021 году Фонд княгини Шарлен также создал в Эквадоре школу регби Condors de Monaco в партнерстве с Монегасской Ассоциацией в Латинской Америке (Association Monégasque pour l’Amérique Latine)