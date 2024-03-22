Эксклюзивные откровения Князя Альбера II в интервью Paris Match

Журнал Paris Match побеседовал с Князем Альбером II за несколько дней до дня рождения Государя, когда он предстал перед общественностью в окружении своей семьи. © Княжеский дворец Монако / Facebook

Государь дал Стефану Берну эксклюзивное интервью, опубликованное в среду, 20 марта.

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Несколько дней назад Князь Альбер II отпраздновал 66-й день рождения вместе с монегасками, жителями и служащими страны на Дворцовой площади. Этот день стал проявлением глубокой солидарности между Государем и его народом, и Paris Match неслучайно выбрал его для обсуждения самых актуальных вопросов, которые непосредственно затрагивают жизнь главы государства.

Прежде всего Князь Альбер II прокомментировал последние события в деле Клода Пальмеро. Бывший управляющий имуществом Князя, освобождённый от должностных обязанностей в июне 2023 года, выдвинул против монегасского правителя ряд обвинений и неоднократно обращался в суд. Согласно расследованию, опубликованному Le Monde в январе 2024 года, Клод Пальмеро допустил утечку содержания некоторых записных книжек, в которых детально описываются его действия на протяжении многих лет работы в Дворце.

«Осознание предательства от тех, кому ты однажды доверял, всегда тяжело. (…) Когда кто-то, кого попросили уйти на пенсию, отказывается это сделать и начинает угрожать тебе на твоей же территории, это не только по-человечески очень неприятно, но и кажется полной нелепостью. Однако теперь решение за судом, который и вынесет окончательный вердикт, — подчеркнул Князь Альберт II. — Мой жизненный опыт научил меня быть устойчивым к трудностям. (…) Как гласит известное выражение, беда не приходит одна. Мелкие проблемы накапливаются как снежный ком: будь то во дворце, в правительственных структурах или в личной жизни. Совокупность этих испытаний неизбежно усложняет жизнь, однако в то же время делает меня сильнее. В конце концов, учиться никогда не поздно», — подытожил он.

Поддержка со всех сторон

Сегодня Князь может открыто говорить о поддержке, которую испытал на фоне всех этих испытаний. С одной стороны, на его сторону встал президент Французской республики Эмманюэль Макрон, который прислал Князю поздравления с 66-летием. «Президент Республики не единожды демонстрировал мне свою поддержку, за что я бесконечно благодарен ему. Дружба и связь с Францией для меня крайне важны. Мы с нетерпением ожидаем, когда президент Макрон сможет приехать с официальным визитом в самое ближайшее время», — с воодушевлением поделился Князь.

Также особое внимание в статье уделяется всей Княжеской семье, которая объединилась в честь дня рождения Князя 14 марта. «К счастью в этот особенный день со мной были все мои близкие, которые окружили меня заботой и вниманием: не только ближний семейный круг, но и вся семья монегасков. Мы все едины, стоим друг за друга и чувствуем себя настоящим кланом». Разумеется, была упомянута и Княгиня Шарлен: «Она тоже очень переживала за меня и огорчалась из-за определённых публикаций в СМИ. Мы всегда поддерживаем друг друга. Она действительно возобновила активную общественную жизнь и стала чаще появляться на публике, что радует всех нас».

День рождения Князя Альбера II © Княжеский дворец Монако

Княгине Шарлен исполнилось 46 лет

Любящий отец Жака и Габриэллы

В интервью франко-люксембургскому изданию Князь Альбер II также поделился своим видением взросления детей: Наследного принца Жака и Принцессы Габриэллы, которым в этом году исполнится 10 лет. «Она — маленькая леди с независимым характером, которая выражает себя весьма свободно», — так описывает Князь свою дочь. Он добавляет: «Мы думали, что Жак — настоящий интроверт, однако он понемногу набирается уверенности в себе. Он очень доброжелателен по отношению к своей сестре». Говоря о повседневной жизни и обязанностях, связанных с их статусом, он отмечает: «Они очень близки и поддерживают друг друга. Оба осознают уникальную роль, которую им предстоит сыграть, и свои обязательства, даже если я не слишком настаиваю на этом, чтобы не травмировать их». Князь признает, что «некоторые обязанности им не в радость», но сразу оговаривается, упоминая о празднике небесной покровительницы Монако Святой Девоты, во время которого традиционно сжигают лодку, и подчёркивает, что «им нравится участвовать в этом мероприятии».

© Эрик Матон и Мика Алези / Княжеский дворец

Веселая прогулка: Княгиня Шарлен с детьми в парке Принцессы Антуанетты

Я горжусь и счастлив, что смог внести свою скромную лепту в защиту океанов и биоразнообразия

С нежностью рассказав о своих детях, Князь Альбер II вернулся к размышлениям о своей миссии во главе такого маленького государства, как Монако. «Если бы я утверждал, что ежедневно и ежечасно наслаждаюсь своей ролью главы государства, я был бы нечестен с самим собой. Встречаются как трудные, так и восхитительные моменты, моменты радости и единения (…) Донести своё видение до окружающих — вот что действительно сложно. Я горжусь и счастлив, что смог внести свою скромную лепту в защиту океанов и биоразнообразия, однако иногда мне грустно осознавать, что эти вопросы не у всех находятся в приоритете. И речь идет не только об океанах, но и обо всех кризисах, будь то климатические или энергетические». Князь выразил сожаление по поводу того, что «эти проблемы, к сожалению, не находят должного понимания у глав государств и правительств».

«Княжество ярко сияет за пределами своих границ»

«Мы не должны забывать, что Монако — это микрогосударство. Тем не менее, Княжество ярко сияет за пределами своих границ, заявляя о себе через различные благотворительные, экологические, спортивные и культурные инициативы, — отмечает Государь. — С одной стороны, мы стремимся к международному признанию Княжества, с другой — сосредоточены на микроменеджменте». Он также делится своими размышлениями по этому поводу: «Моя цель — чтобы каждый мог работать и жить в Монако. Это сложная задача, учитывая ограниченные размеры нашей территории».

Я убежден, что Княжеству отведена роль миротворца

Диалог продолжился вокруг экономического развития Княжества, нового комплекса Mareterra, строительство которого будет завершено к концу года, и расширения Гримальди Форума. «Мы можем гордиться двузначным ростом, который доказывает, что со времён правления моего отца стране удалось замечательным образом диверсифицировать свою экономику (…) Монако остается надежной гаванью благодаря своей стабильности, безопасности и экономическим возможностям».

В 2023 году 68 человек стали гражданами Монако

В октябре 2023 года Государь выразил свою поддержку президенту Израиля после нападения боевиков радикального исламистского движения ХАМАС. Полгода спустя он признался: «Будь то конфликт на Украине или на Ближнем Востоке, текущая международная ситуация беспокоит меня». «Я убеждён, что Княжеству отведена роль миротворца», — заключил Князь Альбер II.

Беседа между двумя мужчинами завершилась на более легкой ноте — Олимпийских играх 2024 года в Париже. «История моей семьи и лично моя история с Княгиней Шарлен неотделимы от Игр. Я намерен быть на них в Париже вместе с супругой, чтобы поддерживать спортсменов Княжества и следить за соревнованиями по плаванию и легкой атлетике».