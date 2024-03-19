В 2023 году 68 человек стали гражданами Монако

Исполняющая обязанности мэра Камий Свара поприветствовала около тридцати новоприбывших граждан Монако, которые собрались в Зале бракосочетаний мэрии города. © Мэрия Монако

В четверг в мэрии Монако состоялся традиционный прием для примерно тридцати «новых монегасков».

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Это мероприятие ежегодно организуется местными властями в честь лиц, получивших гражданство Монако в течение года, будь то по действующему закону или особому суверенному указу.

На церемонии в Зале бракосочетаний исполняющая обязанности мэра Жоржа Марсана Камий Свара поприветствовала присутствующих как членов «большой монегасской семьи» и вручила им символические подарки. Среди прочего новым гражданам были вручены реплики оригинального текста национального гимна Монако, написанного местным поэтом Луи Нотари в 1931 году. Мероприятие также посетили члены местного муниципального совета, а завершилось оно исполнением гимна детским хором Академии им. Ренье III.

По состоянию на 31 декабря 2023 года, общее количество граждан Монако достигло 9790 человек. Из них 67% получили гражданство по происхождению, 19% — по браку, а 14% — по суверенному указу о натурализации.

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