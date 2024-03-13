Роскошь, блеск и богатство: как Монако разрушает стереотипы

В своей статье «Как Монако совершенствует свою имиджевую привлекательность» французское издание Le Figaro рассказывает о новых задачах Княжества в области репутационного менеджмента.

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Известное своим богатством и большим количеством миллионеров Княжество транслирует образ роскоши, который невозможно игнорировать. И в Le Figaro не преминули это отметить. «На Скале мы представляем себе правящую семью за замковыми стенами и образ Грейс Келли 1970-х годов», — пишет журналистка Мари Визо. Однако этого уже недостаточно, чтобы привлечь толпы людей, в первую очередь крупнейших инвесторов. «Нам нужно заинтересовать, разместить, интегрировать и удержать экономические силы, в которых нуждается страна», — говорит Фредерик Жанта (Frédéric Genta), отвечающий за развитие имиджевой привлекательности Княжества. Сегодня перед Монако стоит совсем другая задача, а именно: разрушить стереотипы, а не избавиться от имиджа «рая для миллионеров».

Именно поэтому в воскресенье, 10 марта 2024 года, французский ежедневник посвятил Монако целый разворот, в котором подробно раскрываются его сильные и слабые стороны. В этой статье приведён ряд аргументов, демонстрирующих стремление страны к улучшениям.

Монако – рай для предпринимателей

Развитая среда цифровых технологий

Как отмечает Le Figaro, Монако далеко не на последнем месте в области цифровых технологий. Это первая страна, на 100% покрытая сетью 5G, первая в Европе «суверенная облачная база данных» и самая быстрая в мире широкополосная связь. Не говоря уже о бизнес-инкубаторах, таких как MonacoTech, который автор подробно описывает как прозрачные офисные пространства и идеальные условия «для развития стартапов».

В беседе с журналистами директор по развитию суверенного облака Стефан Кайе (Stéphane Caillet) провёл параллели между этим инновационным бизнес-центром и известным деловым районом Парижа, назвав его «мини-Дефанс».

«MonacoTech»: бизнес-инкубатор Монако приходит на помощь стартапам

Низкий рост количества новых компаний

Открытие новых предприятий продолжает оставаться довольно медленным процессом, что не является секретом для предпринимательского сообщества. Преодоление устаревших регулятивных помех и стремительное удорожание в сферах недвижимости и финансов в Монако требуют значительных усилий. Тем не менее, издание Le Figaro подчеркивает неоспоримые «традиционные преимущества» Княжества в таких бизнес-секторах, как финансы, которые составляют 15% ВВП страны, туризм с его 25%, а также проведение мероприятий и яхтенный спорт. Мари Визо отмечает значимость таких мест, как Café de Paris, оживленные пляжи и известных шеф-поваров, удостоенных звёзд «Мишлен».

В стремлении стать «главным курортным направлением в Европе», по словам генерального директора SBM Стефана Валери в беседе с журналистами, Монако делает акцент на организации будущих международных выставок. Амбиция заключается в создании новых «привлекательных мероприятий», подобных выставке Клода Моне, которую посетили более 120 000 посетителей летом 2023 года, согласно отчетам Le Figaro.

Безопасность — козырь Монако

Безопасность выступает непреложным приоритетом для Монако: благодаря 600 полицейским и 1057 видеокамерам, отслеживающим обстановку, безопасность жителей и гостей Княжества находится на высочайшем уровне. Главный инспектор по вопросам общественной безопасности Ришар Марангони (Richard Marangoni) поделился, что «регистрационные данные отелей систематически передаются в полицию для проверки на предмет возможных розыскных записей Интерпола». Таким образом, Монако демонстрирует свою заботу о безопасности и комфорте каждого.

Борьба с отмыванием денег: Монако настроено решительно

С начала 2023 года усилилось внимание к Монако со стороны контролирующего органа Европейского совета. Причиной тому стал отчёт, согласно которому, несмотря на проведенную значительную работу, Княжеству необходимо добиться бóльшего прогресса в области надзора, расследований и исполнения законодательства. Особое внимание уделяется казино и ювелирным магазинам, ставшим «точками риска» из-за малого количества сообщений о подозрительных финансовых операциях на фоне их значительной клиентской базы и важности для экономики Монако.

«Дело Скалы» переполнило чашу моего терпения», — Князь Альбер II прокомментировал недавние события в интервью

Как сообщает Le Figaro, правительство остается «настороже». В июльском интервью прошлого года князь Альбер II выразил обеспокоенность по поводу выполнения рекомендаций Moneyval, отметив сложности, связанные с этим процессом. Ответными мерами стало принятие двух законопроектов, целью которых является создание новой независимой организации, занимающейся противодействием отмыванию денег и финансовым нарушениям. Помимо этого, предусмотрен третий закон, направленный на усиление правовой базы в данной сфере.