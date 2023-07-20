«Дело Скалы» переполнило чашу моего терпения», — Князь Альбер II прокомментировал недавние события в интервью

Глава государства также высказался о последнем докладе комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval, войне в Украине и ФК «Монако».

В четверг, 13 июля, в интервью нашим коллегам из Le Figaro Князь Альбер II прокомментировал недавние события, связанные с «Делом Скалы», и их последствия. В том числе, недавние увольнения бывшего главы кабинета Князя Лорана Ансельми (Laurent Anselmi) и бывшего управляющего имуществом Клода Пальмеро (Claude Palmero).

«Когда доверия больше нет и нет четких ответов на поставленные вопросы, необходимо принять решение, — подчеркнул Суверенный Князь. — Нужно двигаться вперед. Так называемое «Дело Скалы» переполнило чашу моего терпения. Авторы опубликовали в интернете методы людей, которые работали со мной. Я повторюсь: если доверие испарилось, работать вместе мы больше не сможем».

Напомнив о своей миссии защите институтов Княжества, Князь также сообщил Le Figaro, что новая команда будет подотчетна ему лично. «Самое важное для меня — это компетентность. Конечно, я буду отдавать предпочтение монегаскам, но не собираюсь устанавливать ограничения, если придётся привлечь таланты со стороны», — пояснил Князь, добавив, что судебные разбирательства между различными участниками этого запутанного дела уже начались: «насколько мне известно, два во Франции и два — в Монако. (…) Дела были переданы в суды. Пусть они выполняют свою работу».

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Проверка поручена нейтральной компании

Альбер II также поделился, что он не только проконсультировался с Принцессами Каролиной и Стефанией, но и поручил провести проверку нейтральной фирме, не имеющей отношения к Княжеству, «чтобы полностью разобраться в этом вопросе». По словам Князя, выводы должны быть опубликованы в ближайшие несколько недель.

Еще одной непростой темой, обсуждавшейся в ходе интервью, стал последний отчет Moneyval, в котором был отмечен ряд недостатков в монегасском законодательстве, связанных с эффективностью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Суверенный Князь признал, что, несмотря на то что Монако вышло из «серой зоны» и усилия, предпринимаемые Княжеством, «необходимо постоянно обновлять нормы и законодательство, чтобы бороться с таким глобальным бедствием, как отмывание денег».

«Люди, ответственные за это в правительстве и в других различных структурах, не увидели срочной необходимости привести наш нормативный арсенал в соответствие с новыми требуемыми критериями, — сожалеет Князь. — Я лично проследил за тем, чтобы было сделано всё возможное для выполнения рекомендаций комитета Moneyval и с соблюдением установленного нами графика. Монако твердо намерено соответствовать лучшим международным стандартам в этой области».

Важность экологического фактора при строительстве

Французская ежедневная газета также обратила внимание на деятельность в отношении окружающей среды, проводимую Главой государства посредством Его Фонда. Князь напомнил о своем недавнем выступлении на трибуне Организации Объединенных Наций в честь 30-летия вступления Княжества и указал на то, что значительная часть бюджета Монако, оцениваемая в два миллиарда евро, направляется на защиту окружающей среды. Это обязательство Суверенный Князь, который единственный из всех глав государств является президентом НПО, совмещает с многочисленными строительными проектами на территории страны, в частности, Mareterra.

«Нам необходимо строить с прицелом на будущее. Вскоре население страны достигнет 40000 человек на территории всего 2 квадратных километра. Поэтому мы вынуждены отвоёвывать землю у моря, и Монако — не единственная страна, которая поступает подобным образом, но не абы каким способом! (…) И я лично забочусь, например, о защите посидонии: морских травянистых растений, которые играют фундаментальную роль в поддержании баланса водной экосистемы», — пояснил Альбер II.

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Глава государства будет присутствовать на Олимпийских играх в Париже

Затем журналист Le Figaro сосредоточился на войне в Украине, отметив, что Монако является очень популярным направлением для русских и украинцев. Подчеркнув свою приверженность принципу национального суверенитета и, следовательно, поддержку Украины, Глава государства обнародовал следующие цифры: согласно данным Монегасского Красного Креста, страна приютила около тысячи украинских граждан с начала конфликта, а пятьдесят детей были зачислены в школы Княжества.

Отвечая на вопрос о Дмитрии Рыболовлеве, который имеет российское гражданство, Князь сразу же напомнил об участии президента ФК «Монако» в оказании гуманитарной помощи украинцам. «Меня больше беспокоят результаты клуба, который в этом году не будет участвовать в европейской Лиге Чемпионов», — сказал он.

В завершение интервью Князь Альбер II рассказал о своих прекрасных отношениях с Францией и президентом Эмманюэлем Макроном и пресёк слухи о том, что Кристоф Кастанер (Christophe Castaner) станет следующим государственным министром. Глава государства также подтвердил свое присутствие на Олимпийских играх в Париже в следующем году в качестве члена Международного Олимпийского Комитета и бывшего олимпийца.