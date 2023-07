“Il cosiddetto “Dossiers du Rocher” ha fatto traboccare il vaso”: il Principe Alberto II parla della vicenda in un’intervista

Il Sovrano ha parlato anche dell’ultimo rapporto Moneyval, della guerra in Ucraina e dell’AS Monaco.

Giovedì 13 luglio, il Principe Alberto II ha parlato a Le Figaro della vicenda dei “Dossiers du Rocher” e delle sue conseguenze. A partire dalle recenti dimissioni di Laurent Anselmi, ex Capo di Gabinetto del Principe, e di Claude Palmero, ex Amministratore dei Beni.

“Quando non c’è più fiducia e non ci sono risposte chiare alle domande poste, bisogna prendere delle decisioni”, ha sottolineato il Sovrano. “Dobbiamo andare avanti. I cosiddetti ” Dossiers du Rocher” hanno fatto traboccare il vaso. Hanno svelato, su Internet, alcuni comportamenti di persone che hanno lavorato con me. Lo ripeto: se la fiducia viene meno, non si può più lavorare insieme”.

Dopo aver ribadito la sua missione nel salvaguardare le istituzioni del Principato, il Principe ha anche rivelato a Le Figaro che il suo nuovo team dovrà rendere conto a lui. “La cosa più importante per me è la competenza. Naturalmente darò la priorità ai monegaschi, ma non escludo la possibilità di ricorrere a talenti esterni”, ha spiegato il Sovrano, aggiungendo che sono già iniziati i procedimenti giudiziari tra i vari responsabili: “due in Francia e due a Monaco, per quanto ne so. (…) La questione è al vaglio dei tribunali. Lasciamo che facciano il loro lavoro”.

Il Principe Alberto II a New York per celebrare il 30° anniversario dell’ingresso di Monaco nell’ONU

Una società di terza parte per eseguire un audit

Il Sovrano ha inoltre rivelato non solo di aver consultato le Principesse Carolina e Stéphanie, ma anche di aver commissionato un audit a una società neutrale, senza legami con il Principato, “per andare a fondo alla questione”. Secondo il Sovrano, i risultati dovrebbero essere pubblicati nelle prossime settimane.

Un altro argomento complesso discusso durante l’intervista è stato l’ultimo rapporto Moneyval, che ha evidenziato una serie di carenze nella legislazione monegasca per combattere meglio il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il Sovrano ha riconosciuto che, anche se Monaco è uscito dalla “zona grigia”, e nonostante gli sforzi compiuti dal Principato, “per combattere la piaga del riciclaggio di denaro a testa alta, le normative e la legislazione devono essere costantemente aggiornate”.

“I responsabili del dossier all’interno del Governo e dei vari enti interessati non hanno avvertito l’urgente necessità di adeguare il nostro apparato normativo ai nuovi criteri richiesti”, si rammarica il Principe. “Mi sono personalmente assicurato che venga fatto tutto il possibile per rispettare le raccomandazioni di Moneyval e il calendario che abbiamo stabilito. Monaco è fermamente intenzionata a soddisfare i più alti standard internazionali in questo settore”.

La causa ambientale: costruire sì, ma con criterio

Il quotidiano nazionale ha anche approfondito l’impegno del Sovrano a favore dell’ambiente tramite la sua Fondazione. Il Principe ha ricordato il suo recente intervento alle Nazioni Unite in occasione del 30° anniversario dell’adesione del Principato, sottolineando che gran parte del bilancio di Monaco, stimato a due miliardi di euro, è destinato alla causa ambientale. Un impegno che il Sovrano, unico Capo di Stato a presiedere una ONG, concilia con i numerosi progetti immobiliari del Principato, primo fra tutti Mareterra.

“Abbiamo bisogno di costruire, ma allo stesso tempo di puntare alla modernità. Presto saremo 40.000 abitanti (…) in un’area di appena 2 km2. Costruire sul mare è quindi una necessità – e Monaco non è l’unico paese a farlo – ma con un criterio! (…) Mi sto dedicando personalmente alla salvaguardia della Posidonia, ad esempio, un’erba marina che svolge un ruolo fondamentale nell’equilibrio dell’ambiente marino”, spiega il Sovrano.

Mercato immobiliare a Monaco: le vendite di nuove costruzioni superano i 400 milioni di euro

Il Sovrano sarà presente ai Giochi Olimpici di Parigi

Le Figaro si è poi soffermato sulla guerra in Ucraina, sottolineando come Monaco sia una destinazione popolare per russi e ucraini. Ribadendo il suo profondo sostegno al principio della sovranità nazionale, e quindi il suo appoggio all’Ucraina, il Sovrano ha rivelato che, secondo i dati della Croce Rossa monegasca, dall’inizio del conflitto un migliaio di ucraini sono stati accolti sul suolo monegasco e che circa cinquanta bambini hanno frequentato le scuole del Principato.

Quando gli è stato chiesto di Dmitri Rybolovlev, di nazionalità russa, il Sovrano ha subito ricordato il coinvolgimento del Presidente dell’AS Monaco negli aiuti umanitari destinati all’Ucraina. “Quello che mi preoccupa di più sono i risultati del club, che quest’anno non parteciperà alla Champions League”, ha detto.

Concludendo l’intervista sugli ottimi rapporti con la Francia e il Presidente Emmanuel Macron, e tagliando corto sulle voci che vorrebbero Christophe Castaner come prossimo Ministro di Stato, il Principe Alberto II ha confermato la sua presenza ai Giochi Olimpici del prossimo anno a Parigi, in qualità di membro del Comitato Olimpico Internazionale e di ex olimpionico.