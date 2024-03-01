В своей статье о самых богатых людях в мире журнал Paris Match набросал портрет Княжества.

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Монакский ВВП – 8 миллиардов евро – один из крупнейших на планете. И это понятно, ведь Монако всегда привлекало самых богатых людей. Paris Match утверждает, что принимать на своей территории «крупных перелетных птиц», которые «нарасхват» у всех стран, – идеальная стратегия, чтобы обеспечить свое благосостояние.

Катар, Дубай, Гонконг… Автор статьи считает, что «Монако – рай для предпринимателей». В Княжестве «все средства хороши, чтобы привлечь богатейших и часто кочующих людей». Долгосрочные визы, выгодные юридические и налоговые условия… Журнал также составил список привлекательных предложений Монако, чарующих новых резидентов, и описал «экосистему, способствующую развитию капитала: предприятия, инвестиционные фонды, семейные офисы, управляющие имуществом, и квалифицированные работники», которые их обслуживают. Как уточняет Александр Ферре, автор статьи, несмотря на свои 2 квадратных километра площади, Княжество располагает многочисленными преимуществами, чтобы конкурировать с крупными странами.

Как открыть бизнес в Монако?

Главная ставка – на привлекательность

Журнал решил подтвердить свою информацию словами Фредерика Жента, межведомственного представителя по привлекательности и цифровым технологиям. Фредерик Жента – «штурмовик», призванный «обновить имидж Княжества» и делающий ставку на бизнес, чтобы «сломать стереотипы, согласно которым Монако – место для пенсионеров». Не зря еженедельник объясняет, что финансовая и страховая сферы – на втором месте по доле в ВВП (17,6%). Из «60 000 рабочих мест на Скале на эти сферы приходится 4 500».

По материалам статьи среди обладателей крупнейших капиталов наблюдается все больше и больше молодежи. Как же не предложить им «безопасность, высококачественную систему образования, передовую медицину и богатую культурную жизнь»? Все эти преимущества «делают нас конкурентоспособными. Наш самый ценный актив – наша репутация, а она основана на уникальности Монако: 7-вековая история, мощные европейские корни, отсутствие государственного долга и стабильность наших учреждений», продолжает межведомственный представитель.

Нет перспективы роста?

Около 40 000 французов и 10 000 итальянцев ежедневно работают в Монако. Княжество стало «крупнейшим работодателем Лазурного берега», как утверждает Эрик Сиотти, бывший председатель Совета департамента Альп-Маритим и нынешний председатель группы дружбы Франции и Монако в Национальной Ассамблее. Он считает, что «это экономическое партнерство следует укреплять. Превращение Альп-Маритим в гостеприимное место со статусом зоны свободной торговли может помочь устранить трудности, связанные с нехваткой площади, от которых страдает Княжество». Это только повысит имидж и привлекательность Монако!