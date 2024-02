Monaco : l’endroit où il fait bon vivre pour les entrepreneurs 

Le magazine Paris Match a dressé le portrait de la Principauté, lors d’un article consacré aux plus grosses fortunes du monde.

Avec ces 8 milliards d’euros, le PIB monégasque est l’un des plus importants du monde. Car oui, c’est bien connu, Monaco attire depuis toujours les plus fortunés. Comme le dirait ironiquement Paris Match, accueillir « ces grands oiseaux migrateurs » que « tout le monde s’arrache », reste la stratégie idéale pour garantir sa richesse.

Quatar, Dubaï, Hong Kong : pour l’article « Monaco : le paradis des entrepreneurs », la Principauté fait partie de ces richesses, où « tous les moyens sont bons pour attirer ces ultra riches ». Entre octroi de visas de longue durée, cadres juridiques et fiscaux avantageux, l’hebdomadaire dresse la liste des offres alléchantes proposées par Monaco pour charmer ses investisseurs. Pourtant, comme le précise son auteur Alexandre Ferret, malgré ses 2 km2 de superficie, la Principauté dispose de nombreux atouts, pour jouer dans la cour des grands.

Tout ce qu’il faut savoir avant d’ouvrir une entreprise à Monaco

Première étape : tout miser sur l’attractivité

C’est avec les propos de Frédéric Genta, Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique, que le magazine a décidé d’appuyer son discours. Pour celui que l’auteur surnomme « le fer de lance », miser sur le business permet de « casser l’idée que Monaco est une destination pour prendre sa retraite était une nécessité absolue. » Et pour cause, l’hebdomadaire explique que les activités de finance et d’assurance sont le deuxième contributeur de la Principauté avec « près de 4 500 emplois sur les plus de 60 000 que compte le Rocher ». Un moyen de « dépoussiérer l’image de la Principauté », selon l’article.

Deuxième étape : satisfaire les exigences des travailleurs

C’est LE chiffre marquant : près de 40 000 Français et 10 000 Italiens rejoignent le Rocher tous les jours pour travailler. Pas mal ! Un bilan cohérent pour le magazine, face à l’histoire unique de Monaco, tout comme sa localisation idéale qui « pèse dans la balance ». Selon l’article, les jeunes feraient de plus en plus partie des plus grosses fortunes. Impossible alors de ne pas leur proposer la perfection : « sécurité, système éducatif d’excellence, santé de pointe, offre culturelle de qualité ». Un enjeu qui « pourrait aider à régler la contrainte du manque d’espace » du « plus gros employeur azuréen », constate l’Ancien président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.