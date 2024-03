Monaco détient les plus grandes fortunes françaises 

D’après le classement de Ouest France, Monaco est la ville où le montant de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est le plus élevé.

Ses plages idylliques, ses yachts de luxe et ses villas impressionnantes : il ne fait aucun doute que la Côte d’Azur est l’endroit idéal pour investir sa richesse. Mais alors, le littoral azuréen concentre-t-il pour autant les plus fortunés de France ? Pour répondre à cette question, le quotidien français Ouest France s’est basé sur l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui a remplacé en 2018 l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Un classement prenant en compte les villes de plus de 20 000 habitants, dont le nombre de contribuables est supérieur à 50.

La Principauté, élu grande gagnante

Sans grande surprise, Paris remporte largement la médaille de la ville où il y a le plus de foyers fiscaux élevés. En prenant ce point de vue du classement, les villes de Cannes et Monaco n’entrent en compte qu’en 9e et 10e place. Pourtant, d’après les données de la direction générale des Finances publiques en 2020, c’est sur notre littoral, que les patrimoines immobiliers les plus importants résident. La Principauté est en tête de série, avec un montant moyen de 24 817€ par foyer imposé. Un chiffre loin d’être étonnant pour Le Rocher, qui enregistre la plus grande densité de millionnaires et les 2km2appartenant aux plus chers du monde.

Une ville azuréenne, en seconde place

Ce n’est pas Nice, ni Cannes, mais bien Grasse qui compte les plus grosses fortunes, après Monaco. Ici, le prix moyen payé par les contribuables est de 18 665 €. Une position inattendue, en comparaison de sa 115ᵉ place à l’ISF et au vu de ses seulement 50 000 habitants. Pourtant, avec un patrimoine moyen de 2,8 millions d’euros par foyer fiscal à l’IFI, la cité maralpine avait toutes les cartes en main, pour grimper au classement.